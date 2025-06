Show no NBB! Franca vence o Flamengo, empata a série e força jogo decisivo

Após a derrota no jogo 3, o Franca voltou forte para conquistar a vitória sobre o Flamengo, em São Paulo. A vitória por 102 a 86 garantiu o empate na série pela semifinal dos playoffs do NBB. Com o segundo e quarto quartos equilibrados, a vantagem na partida veio através do primeiro e terceiro quartos arrasadores da equipe paulista. Empatado por 2 a 2, o finalista será decidido no Rio de Janeiro.

Didi Louzada brilhou pelo Franca, anotando 29 pontos e 6 assistências, estabelecendo seu recorde pessoal na liga. Ele contou com o apoio de Lucas Dias, que marcou 18 pontos, e Georginho, com 14, para manter a equipe na briga pela vaga na final da temporada. Mesmo com a derrota, o Flamengo teve boas atuações de Ruan, com 18 pontos, e Alexey, que contribuiu com 15 pontos.

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O Franca começou de forma agressiva, roubando a bola logo na primeira posse do Flamengo e empolgando a torcida com uma bandeja de Wesley após recuperação de Lucas Dias. A equipe da casa dificultou a transição do adversário, abrindo 9 a 0 nos primeiros três minutos. O Flamengo reagiu com Alexey, mas Didi Louzada e Lucas Dias mantiveram Franca à frente, fechando o primeiro quarto em 27 a 14.

No segundo quarto, o Flamengo melhorou, usando marcação em zona para diminuir a diferença com Johnson. David Jackson então entrou em ação, aumentando novamente a vantagem dos paulistas para mais de 10 pontos. O Flamengo não desistiu, encostando com uma bola de três de Jhonatan Luz e uma cravada de Ruan, cortando a diferença para quatro pontos. Lucas Dias respondeu com duas bolas de três, levando o Franca ao intervalo com nove pontos de vantagem: 54 a 45.

Segundo tempo

O Flamengo começou bem o terceiro quarto, com Alexey acertando uma bola de três, mas Didi Louzada respondeu rapidamente, animando a torcida. O período foi marcado por uma intensa troca de cestas, com Williams e Alexey tentando reduzir a diferença, mas Didi e Lucas Dias garantiram uma vantagem confortável para o Franca: 74 a 59.

No último quarto, o Flamengo apostou tudo, com Alexey acertando duas bolas de três e reduzindo a diferença para 11 pontos. Entretanto, Lucas Dias e Hinkle mantiveram a precisão nos arremessos de longe. Com o Flamengo estourado em faltas e precisando ajustar a marcação, Didi Louzada brilhou novamente, estabelecendo um novo recorde pessoal de pontos e liderando Franca à vitória.

O que vem por aí?

O quinto e decisivo jogo da série será realizado na próxima terça-feira (3), às 21h (de Brasília), no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. Flamengo e Franca buscam uma vaga para as finais do NBB.