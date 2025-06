Brasileiras encerram Pan de Ginástica Rítmica com sete pódios individuais

Com duas ginastas na disputa do individual pelo Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rítmica, o Brasil encerrou a participação com sete medalhas. Além da dobradinha no individual geral, Babi Domingos e Geovanna Santos se classificaram para a final de todos os aparelhos com cinco pódios neste domingo (1).

A primeira medalha do dia veio com Geovanna Santos, a Jojo, que faturou a prata no arco, com nota de 28.050 para a apresentação enérgica, já característica da brasileira. Na sequência, a experiente Babi Domingos, finalista olímpica em Paris, garantiu a prata na bola, com série que rendeu 27.550 pontos. Ainda na parte da manhã, as brasileiras fizeram dobradinha no pódio da prova de maças. Babi, com 28.050 ficou com a prata, e Jojo veio logo na sequência, com 27.850, em terceiro lugar.

A última prova da final por aparelhos foi a da fita, que teve Babi Domingos no pódio, com a medalha de bronze. A curitibana apresentou sua nova série no aparelho e somou 27.200 pontos. Geovanna Santos ficou em quarto lugar, a apenas 0.50 do pódio, com nota 27.150.

Finalista olímpica, Babi Domingos conquistou três medalhas no último dia de Pan (Foto: Melogym/ CBG)

Dobradinha no individual geral

No sábado (31), Babi Domingos e Geovanna Santos conseguiram uma dobradinha no pódio do individual geral no Pan de Ginástica Rítmica. Com total de 113.400 e 112.650 pontos, respectivamente, elas conquistaram medalha de prata e bronze após somatório das séries no arco, bola, fita e maças.

Mundial de Ginástica Rítmica

A principal competição da ginástica rítmica na temporada 2025 é o Mundial da modalidade, que acontecerá no Rio de Janeiro, entre os dias 20 e 24 de agosto, no Parque Olímpico. Pela primeira vez na história, a competição organizada pela Federação Internacional de Ginástica (FIG) será realizada em um país da América Latina.