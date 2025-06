Davizinho Radical reencontra projeto social em torneio no Recreio

O último sábado (31) foi marcado por um reencontro especial. Davi Teixeira, o Davizinho Radical, participou do primeiro Torneio Praia Para Todos, na Praia do Recreio. O tricampeão mundial competiu no parasurfe e revisitou o projeto que possibilitou sua primeira experiência nas ondas.

O torneio contemplou surfistas com TEA e deficiências auditiva, visual e motoras, com e sem assistência. Em clima de confraternização, Davi competiu na categoria prone (deitado) e conquistou mais uma medalha. No entanto, desta vez a maior conquista foi a confraternização através da inclusão.

Davizinho Radical e projeto social de inclçusão ao surfe (Foto: Divulgação)

'É gratificante fazer parte', diz Davi

— Eventos como esse são muito importantes para a divulgação do parasurfe. São projetos assim que criam novos atletas todos os dias e fazem com que a modalidade se desenvolva e ganhe visibilidade. É muito gratificante poder ser parte disso e espero que outras pessoas tenham a oportunidade que eu tive — disse Davi.

Iniciativa do Instituto Novo Ser, o Projeto Praia Para Todos nasceu em 2008, visando garantir a acessibilidade de praias cariocas e promover o paradesporto. Foi assim que Davizinho subiu pela primeira vez em uma prancha, ainda com 2 anos. Anos depois, quis o destino que o menino se tornasse atleta e um dos principais nomes do parasurfe do país.

Conheça o Davizinho Radical

Davi Teixeira, 20 anos, é paratleta, tricampeão mundial de surfe adaptado pela International Surf Association (ISA). Além da modalidade, pratica golfe, MMA, skate e kitesurf. Patrocinado pela Dermage, ele busca transformar vidas através do esporte e de palestras contando sua trajetória nas redes sociais.