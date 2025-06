F1: Verstappen pode ficar fora de corrida por punição; entenda

O toque de Max Verstappen em George Russell no Grande Prêmio da Espanha de F1 neste domingo (1º) deixou o holandês mais perto de levar uma punição severa no esporte. Na prova deste domingo, o piloto da Red Bull fez uma manobra perigosa sobre George Russell, o que acarretou três pontos anotados na carteira do piloto segundo o jornalista Luke Smith. Assista ao lance abaixo:

continua após a publicidade

Antes da prova, Max Verstappen já somava oito pontos por punições recebidas nos últimos 12 meses. Agora, o piloto tem 11 anotações. Segundo a FIA (Federação Internacional do Automobilismo), se um piloto atinge 12 pontos é banido por uma corrida da Fórmula 1.

Se Verstappen for punido mais uma vez no GP do Canadá ou Áustria — casa da Red Bull — ele será banido na etapa seguinte.

Verstappen em Miami (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Confira resultado da corrida na F1

Oscar Piastri (McLaren) dominou a corrida do GP da Espanha de Fórmula 1 (F1) neste domingo. Pole-position, o piloto da McLaren não teve muitos problemas durante a prova, perdendo a liderança somente quando foi aos boxes. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou em 12º, melhor posição já obtida pelo piloto da Sauber.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Completaram o pódio Lando Norris (McLaren) e Charles Leclerc (Ferrari). Max Verstappen (Red Bull) foi penalizado por incidente com George Russell (Mercedes), terminando em 10º.

Para a Espanha, apenas a McLaren não fez atualizações no carro. Mesmo sem mudanças, a equipe conseguiu mostrar que está na frente de todas as outras. A próxima etapa é o GP do Canadá, em 15 de junho.

continua após a publicidade

➡️ Brasileiro Rafael Câmara vence na Espanha e amplia vantagem na F3