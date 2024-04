Confira seis brasileiros para ficar de olho no Arnold Classic Brasil

Rafael Brandão é um dos maiores nomes do fisiculturismo brasileiro (Foto: Divulgação/Instagram)







04/04/2024

O Arnold Classic Brasil 2024 está chegando e os brasileiros são os grandes nomes em todas as categorias em uma das maiores competições de fisiculturismo do mundo. Desde a categoria Open, até a Wellness, os atletas do Brasil podem levar o título.

Na categoria Wheelchair, o fisiculturista Josué Fabiano, mais conhecido como Gorila Albino, é o grande nome brasileiro. No Arnold Ohio, o atleta ficou na terceira colocação atrás de Rajesh John e Gabriele Andruilli. Gorila já foi top 3 do Mr. Olympia na edição passada e vencedor do Arnold Brasil.

Pela Open, Rafael Brandão e Ugolnikov "Goodvito" Vitalii são os favoritos para vencerem na categoria mais esperada do evento. Brandinho é o principal nome na categoria e tem tudo para levar o título.

Vito fez é um dos atletas mais recentes a fazer a transição da IFBB Elite Pro League para o NPC, a maior federação de fisicultursimo do mundo, e fará sua estreia no profissional. Nascido na Rússia, mas morando no Brasil desde 2022, o fisiculturista compete com a bandeira brasileira.

Na categoria Classic Physique, Fabio Junio e Livinho Pereira são os grandes nomes do Brasil na competição. O "Jaguar Killer" já ganhou um Pro Show e competiu no Olympia, em 2022. Já Livinho é recém profissional e é uma das maiores promessas do fisiculturismo brasileiro.

Pelas mulheres, Rayane Fogal é a grande favorita para levar o título na categoria Wellness. A brasileira foi top 4 do Mr. Olympia e vice-campeã Sul-Americana. Francielle Mattos e Isa Pereira não vão participar dessa competição, elas que fizeram dobradinha no Arnold Classic Ohio, com o título ficando com Fran.

O Arnold Classic Brasil será realizado nos dias 5 à 7 de abril e terá cobertura do Lance! diretamente de São Paulo.