Publicada em 04/04/2024 - 17:04

O Boston Celtics é uma equipe que ao longo da temporada vem destacando-se por sua consistência e trabalho em equipe. Na quarta-feira (03) provaram mais uma vez o porquê de serem considerados sérios candidatos ao título deste ano. Os comandados de Joe Mazzulla conseguiram uma vitória expressiva contra o Oklahoma City Thunder, e asseguraram assim o melhor desempenho geral na NBA e a vantagem de jogar em casa durante os playoffs.

Um dos maiores trunfos do time é a sua unidade; cada estrela tem sua chance de brilhar. Desta vez, Kristaps Porzingis liderou a equipe com 27 pontos, 12 rebotes e 5 bloqueios contra o Thunder. Com a vitória, o Celtics alcançou a marca de 14 campanhas com 60 vitórias, um recorde na história da NBA.

- Nós merecemos isso. Acho que vai ser importante se seguirmos a visão que temos para nós mesmos - disse Porzingis ao fim do jogo, ressaltando a importância de manter a filosofia de equipe uma vez que os playoffs começarem.

Jayson Tatum também se destacou com 24 pontos, enquanto Jaylen Brown contribuiu com 23 pontos e 7 rebotes para a equipe - que ficou atrás no placar por apenas 62 segundos durante todo o jogo.

Jaylen Brown em enterrada com a camisa do Boston Celtics (Foto: Kevin C. Cox / AFP)

FOCO NOS PLAY-OFFS

Apesar da celebração, os jogadores dos Celtics estão cientes de que, uma vez que os playoffs começarem: “voltamos à estaca zero”. Nenhum jogador quer obsessivamente focar no fato de terem alcançado o melhor desempenho da liga, especialmente depois do ocorrido na última temporada. O Boston liderou na temporada regular, mas perderam para o Miami Heat nas finais da Conferência Leste.

- É uma honra, uma bênção estar em uma equipe de 60 vitórias. Muito trabalho duro foi necessário para isso, especialmente depois de ficarmos aquém na última temporada, respondermos, voltarmos e não pulamos etapas. Acho que estamos no caminho certo, 60 vitórias, mas quando os playoffs começarem, voltamos à estaca zero - afirmou, Jaylen Brown.

A aguardada performance dos playoffs definirá realmente se o momento de celebração se transformará em glória duradoura para os Celtics. Com um time que prioriza a unidade e o trabalho em equipe, Boston se coloca como um adversário temível na busca pelo cobiçado título da NBA.