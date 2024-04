Saquarema recebe novamente etapa da WSL Qualifying Series

Evento marca a volta de Chumbinho às águas (Foto: Thiago Diz)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 18:29 • Saquarema (RJ)

A Capital Nacional do Surf receberá, pelo quarto ano consecutivo, o maior festival da modalidade da América do Sul. O evento se consolidou no calendário dos grandes eventos nacionais e sul-americanos por valer como pontuação para os rankings regionais 2024/2025 da WSL Latin America. A competição acontecerá de 15 a 21 de abril, na praia de Itaúna (RJ) e reunirá nomes consagrados do esporte mundial e nacional, além da nova geração.

Trata-se da única etapa do WSL Qualifying Series da América do Sul, deste ano, com pontuação máxima de 5.000 pontos, onde também serão disputadas vagas para o Challenger Series 2025 (divisão de acesso para a elite mundial).

Neste ano, ocupará uma área quase duas vezes maior do que a edição anterior, com aproximadamente 1.200 metros quadrados. Com realização da 213 Sports, vertical de esportes da V3A, o evento é chancelado pela World Surf League Latin America e será válido pela segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe.

Entre os atletas confirmados estão dois representantes da Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris: João Chianca, o Chumbinho, atleta nascido em Saquarema e atual Top 4 do ranking mundial, e a catarinense Tainá Hinckel, campeã do Saquarema Surf Festival 2023 (QS 5.000) e atual campeã sul-americana de 2023/2024.

Tainá nos Jogos da ISA (Foto: ISA / Sean Evans)

O evento marca a volta de Chumbinho ao surfe, que estava se recuperando do acidente que sofreu em dezembro de 2023.