GP do Japão: onde assistir e horários do final de semana da Fórmula 1

O GP do Japão é disputado desde 1976 (Foto:Reprodução/Suzuka)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 16:00 • Suzuka (JAP)

Após uma leve pausa, a Fórmula 1 volta a todo o vapor para o Circuito de Suzuka, no Japão. A corrida será realizada neste final de semana, do mesmo modo que a prova na Austrália, durante a madrugada.

E falando no território australiano, o Circuito de Melbourne ficou bem agitado este ano. Devido aos problemas no freio do carro, Max Verstappen teve que deixar a corrida, sendo uma das únicas vezes que uma Red Bull não venceu uma prova da categoria.

O vencedor foi Carlos Sainz, da Ferrari, que fez dobradinha com seu companheiro, Charles Leclerc, e Lando Norris, da McLaren, terminou o pódio.

No último GP do Japão, em 2023, Verstappen venceu a prova e deu o sexto título de construtores para a RBR. Este ano foi marcado pelo domínio total do holandês, que, nessa altura do campeonato, já tinha conquistado o terceiro título.

Verstappen no GP do Japão de 2023 (Foto: Peter PARKS / AFP)

Confira os horários abaixo:

Quinta-feira, 4 de abril

23h30 - Treino livre 1 (Bandsports, F1TV)

Sexta-feira, 5 de abril

3h00 - Treino livre 2 (Bandsports, F1TV)

23h30 - Treino livre 3 (Bandsports, F1TV)

Sábado, 6 de abril

3h00 - Classificação (Bandsports, Band e F1TV)

Domingo, 7 de abril