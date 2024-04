Papo com Castroneves: contando os dias para voltar a Indianapolis

Por que não cinco títulos? (Foto: Chris Owens_Large)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 16:27 • Indianápolis (EUA)

Oi, pessoal, tudo bem?

Estou muito feliz porque está chegando o dia de acelerar forte no oval Indianapolis Motor Speedway. Na semana que vem, quarta e quinta (10 e 11 de abril), será realizado o Open Test para a Indy 500.

Digo a vocês, sem medo de errar, que essa é uma das atividades mais importantes para todos os pilotos e equipes. Para mim, então, que vou competir apenas nessa prova, dentre as 17 do calendário 2024 da NTT IndyCar Series, é mais importante ainda.

Não sei se já contei aqui, mas o carro que era meu até o ano passado, agora está com o Tom Blomqvist. O Felix Rosenqvist está com o equipamento que era do Simon Pagenaud. Por causa disso, meu carro para Indianapolis é totalmente novo.

Justamente por esse motivo, diferentemente do que acontece quando a gente pega um carro zerado de rua, o de corrida dá um trabalhão. Digo isso porque o carro vem praticamente todo desmontado, ou seja, a estrutura vem linda que é uma beleza, mas todo o resto precisa ser montado.

Isso leva tempo, é um trabalho intenso, com milhares de detalhes a serem observados. E vejam que não falamos ainda de acerto. Vamos dar as primeiras voltas, na quarta-feira, com um acerto basicão, mas quero aproveitar os dois dias para andar o máximo para deixar tudo em ordem, pois só voltaremos ao oval já na programação da Indy 500.

E por falar em Indy 500, vocês sabem que meu objetivo é conquistar a quinta vitória nesta prova mágica e mais importante do mundo. No troféu da prova, meu rosto aparece quatro vezes. Por que não cinco, né?

Aliás, o carro novo vocês já viram por aqui. Ele foi apresentado no início de março, lá mesmo em Indianapolis. Só recordando, será branco e azul, com patrocínio da Cliffs, gigante no setor siderúrgico e que é presidida por um brasileiro, o engenheiro Lourenço Gonçalves, gente boa demais.

Por hoje é só, amigos.



Abração e até semana que vem.