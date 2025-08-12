Secretário de Esportes projeta Pan 2031 no Rio: ‘Será inesquecível’

Durante a mesa "Ponte para 2031: o Pan Rio & Niterói", realizado no palco Sport Tech by Lance! na Rio Innovation Week, o secretário de Esporte do município do Rio, Guilherme Schleder, projetou a realização do evento. Para ele, a experiência que o Rio de Janeiro tem para sediar grandes eventos é crucial, deixando a cidade na frente de Assunção, que também está na disputa.

- A gente aprendeu a fazer e queremos fazer cada vez melhor. A gente tem esse aprendizado todo para fazer o Pan de 2031 - afirmou Guilherme Schleder em mesa mediada por Lauter Nogueira, colunista no Lance!.

Guilherme Schleder e Lauter Nogueira no palco Sport Tech by Lance! na Rio Innovation Week (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

O secretário também afirmou que a cidade possui mais estrutura para os Jogos Pan-Americanos de 2031. Ele esteve em Assunção, cidade concorrente, durante o Pan Junior para defender a candidatura à Panam Sports e não viu uma boa infraestrutura para um evento como os jogos Pan-Americanos:

- Você precisa ter o mínimo para estar pronto. Visitei Assunção agora. Meu voo foi cancelado, o trânsito estava horrível. Hoje, onde queremos colocar a vila dos atletas, está a 40 minutos de todos os locais dos jogos, incluindo Niterói.

Maratona na Ponte Rio-Niterói

Usando como exemplo a "Corrida da Ponte", realizada há pouco mais de duas semanas, Guilherme Schleder revelou a ambição de realizar a prova de maratona na Ponte Rio-Niterói, principal elo entre as cidades.

O secretário não vê o trânsito como um grande problema. Segundo ele, flexibilizações como pistas exclusivas e uso de horários de menor movimento não trariam grandes reflexos no trânsito. Além disso, reforça o simbolismo do elo entre as cidades.

Edição da corrida na ponte Rio-Niterói (Foto: Divulgação / Desafio da Ponte)

Secretário prevê legado do Pan 2031

Quando se fala em sediar grandes eventos esportivos, a primeira discussão é sobre o legado. Ou seja, aquilo que fica para a cidade além dos menos de 20 dias de evento. O secretário de Esportes colocou como duas grandes metas a despoluição da Baía de Guanabara e a criação da Linha 3 do Metrô, que conectaria Rio à Niterói.

- Esses eventos grandes buscam trazer o legado da infraestrutura. Uma das grandes definições que colocamos para o Pan são: a despoluição da baia de Guanabara e, por fim, a construção da linha três do metrô.

Finalizando a mesa, o secretário se mostrou confiante sobre a candidatura Rio-Niterói para os jogos Pan-Americanos de 2031.

- O Rio é uma cidade que aprendeu a fazer grandes eventos. Estamos mais do que preparados para fazer o Pan 2031. Estamos muito empolgados, com tudo pronto para receber, somos a cidade mais preparada para 2031.