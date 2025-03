Minas vence Caxias do Sul e segue líder; veja os resultados do NBB desta quarta (26)

O Novo Basquete do Brasil (NBB) abriu, nesta quarta-feira (26), os jogos da 24ª rodada da temporada 2024/25. O dia contou com partidas de Minas x Caxias do Sul, Paulistano x Pato e UNIFACISA x Sesi França. O Lance! traz os resultados dos jogos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Fuzaro na vitória sobre o São Paulo no NBB (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

Minas x Caxias do Sul

O Minas derrotou o Caxias do Sul por 88 x 70, em jogo realizado na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG). Com a partida, o time de Minas Gerais mantém a liderança do campeonato do NBB, com 50 pontos e 85,2% de aproveitamento dos jogos. O Caxias é o 15º.

O Minas volta à quadra no próximo sábado, às 18h (de Brasília), enfrentando o União Corinthians.

Paulistano x Pato

No Ginásio Antônio Prado Jr, o Paulistano foi derrotado por 77 x 94 pelo Pato Basquete. O jogo teve parciais de 14 x 26, 23 x 20, 20 x 23 e 20 x 25. Com a vitória, o Pato fica em 14º no campeonato. Já o Paulistano está em 12º.

continua após a publicidade

O próximo jogo do Paulistano é contra o Vasco, no dia 1º de abril. O pato volta à quadra na sexta-feira (28).

➡️ Minas atropela Flamengo em duelo pela liderança do NBB 2024/25

UNIFACISA x Sesi França

Jogando em casa, o UNIFACISA foi derrotado pelo Sesi França por 71 x 83, com parciais de 11 x 21, 15 x 12, 12 x 28 e 33 x 22. O UNIFACISA segue em 9º no campeonato, enquanto o Sesi sobe para 4º.

Jogo do Sesi França no NBB (Foto: Divulgação/NBB)

O UNIFACISA volta à quadra na segunda-feira, contra o Mogi. O Sesi enfrenta o Cearense na sexta-feira (28).

Flamengo X Vasco no NBB

Na quinta-feira (27), o Flamengo enfrenta o Vasco em jogo válido pela 24ª rodada. Esse será o único jogo do dia no NBB.