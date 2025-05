Ranking atualizado dos artilheiros da Copa do Mundo de futebol de areia

A Copa do Mundo de futebol de areia começou recheada de gols, e alguns jogadores já despontam como favoritos no ranking de artilheiros. A edição 2025 do Mundial é realizada em Seicheles, no continente africano. Nenhum jogador da Seleção Brasileira — que estreou na sexta-feira — está nas primeiras posições da lista até agora. A seleção de Portugal é a com mais jogadores na lista, somando três.

Ranking de artilheiros da Copa de futebol de areia 2025

Miguel González (Guatemala) – 5 gols Cheikh Belkheir (Mauritânia) – 4 gols Miguel Pintado (Portugal) – 4 gols Artsemi Drozd (Belarus) – 4 gols André Lourenço (Portugal) – 3 gols Bé Martins (Portugal) – 3 gols Yauheni Novikau (Belarus) – 3 gols Heirauarii Salem (Taiti) – 3 gols Yahya Al Muraiki (Omã) – 2 gols Thiago Barrios (Paraguai) – 2 gols Josep Jr (Itália) – 2 gols Mathias Martínez (Paraguai) – 2 gols Mohammadali Mokhtari (Irã) – 2 gols Diego Opazo (Chile) – 2 gols Roonui Tinirauarii (Taiti) – 2 gols Ryota Tsuboya (Japão) – 2 gols

Considerando os maiores artilheiros de todas as edições da Copa do Mundo de futebol de areia, quem mais recebeu o título foi o jogador Madjer, da seleção de portugal. Ele foi maior artilheiro em quatro copas.

Maiores artilheiros por copa

Rio de Janeiro 2005: Madjer (Portugal) – 12 gols Rio de Janeiro 2006: Madjer (Portugal) – 21 gols Rio de Janeiro 2007: Buru (Brasil) – 10 gols Marselha 2008: Madjer (Portugal) – 13 gols Dubai 2009: Dejan Stankovic (Suíça) – 16 gols Ravenna 2011: André (Brasil) – 14 gols Taiti 2013: Dmitry Shishin (Rússia) – 11 gols Portugal 2015: Madjer (Portugal), Pedro Moran (Paraguai), Noel Ott (Suíça) – 8 gols Bahamas 2017: Gabriele Gori (Itália) – 17 gols Paraguai 2019: Gabriele Gori (Itália) – 16 gols Rússia 2021: Glenn Hodel (Suíça) – 12 gols EAU 2024: Ihar Bryshtsel (Belarus) – 12 gols

Alguns destaques da Seleção Brasileira de futebol de areia

Rodrigo, pivô

Um dos principais é o pivô rodrigo. Ele faz parte dos 10 maiores artilheiros de todos os tempos do Brasil. Com a seleção, ele já venceu as copas de 2017 e 2024. Rodrigo conquistou o título de melhor jogador na competição do ano passado.

O estreante Emerson Cerna

Emerson Cerna foi Artilheiro e MVP nas eliminatórias da Concaf. Ele faz a estreia na Copa do Mundo de Futebol de Areia neste ano e é um bom jogador para ficar de olho na competição.

Bobô, goleiro

Bobô já foi eleito algumas vezes como melhor goleiro em competições de futebol de areia. Ele recebeu a Luva de Ouro na última Copa, em 2024.