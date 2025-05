João Fonseca e Felipe Meligeni treinam juntos em Roma

João Fonseca e Felipe Meligeni, dois dos principais atletas do Brasil, treinaram juntos, neste sábado (3), na quadra central do mítico Foro Itálico que recebe o Masters 1000 de Roma, na Itália. Fonseca jogará a chave principal do torneio, que começa na quarta-feira, dia 7.

Fonseca chegou na sexta-feira na capital italiana após sua campanha no Challenger 175 de Estoril, em Portugal, onde foi superado pelo holandês Jesper De Jong, 93º colocado. Felipe Meligeni, atleta ADK Tennis, do Itamirim Clube de Campo, em Itajaí (SC), inicia a série na Europa, onde disputa o qualificatório a partir de segunda-feira. Ele conhecerá seu rival neste domingo.

Felipe Meligeni é o atual número 117 do mundo, vindo de dois títulos de Challenger no México, e vive seu melhor ranking na carreira.

João Fonseca busca experiência

Principal tenista do Brasil na atualidade, João Fonseca avaliou sua participação no Challenger de Estoril, em Portugal, na última semana, e fez um balanço da experiência adquirida no torneio. O tenista de 18 anos afirmou que pretende aprender com os erros para os próximos compromissos.

João Fonseca é o atual número 65 do ranking mundial (Foto: Divulgação)

- Eu gosto muito de jogar em Estoril, é triste eu ter perdido duas vezes na primeira rodada, mas é saber aprender e sei que essas experiências vão me fortalecer. Preciso de um pouco mais de ritmo no saibro, estou muito com a cabeça na quadra rápida ainda. Gosto muito de jogar no saibro e venho fazendo bons treinos, mas preciso ter mais paciência e sei que mais jogos e mais experiência vão me ajudar com isso. Agora é seguir focado na minha preparação para Roma - avaliou, após o torneio.