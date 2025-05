Carlos Alcaraz estará no Masters 1000 de Roma, diz jornal

O astro espanhol Carlos Alcaraz vem se recuperando da lesão sofrida há duas semanas, na decisão do Masters 1000 de Barcelona. Na ocasião, o tenista sofreu uma pequena ruptura no músculo adutor da perna direita e acabou derrotado para Holger Rune, nono no ranking mundial. Segundo o jornal espanhol "MARCA", Alcaraz vem treinando desde a última segunda-feira (28) e estará apto para participar do Master 1000 de Roma, a partir da próxima sexta-feira (9).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A lesão sofrida em Barcelona tirou o espanhol da disputa do Masters 1000 de Madri, onde soma dois títulos conquistados. Alcaraz, atual 3º do mundo, passou por exames nas últimas semanas e os resultados são positivos. Ainda segundo o jornal espanhol, o tenista não sente dores e realiza movimentos laterais sem nenhuma limitação.

O sorteio dos chaveamentos do torneio, acontece nesta segunda-feira (5). No mesmo dia, o atleta fará um novo treino com exigência máxima, para saber se poderá jogar o torneio italiano. Se for aprovado no último teste, Carlos Alcaraz embarca para Roma na próxima terça (6), um dia após completar 22 anos.

continua após a publicidade

Carlos Alcaraz em ação no Masters 1000 de Barcelona (Foto:Valery HACHE/AFP)

Possíveis adversários de Alcaraz em Roma

O atual número 1 do ranking mundial, Jannik Sinner, retorna às quadras e será o principal favorito, ao lado de Alexander Zverev, atual campeão do torneio. Alcaraz cairá do lado de um deles, em caso de uma possível semifinal, tendo em vista que estará como terceiro pré-classificado.

Além desses astros, o brasileiro João Fonseca também está confirmado na disputa. O jovem de apenas 18 anos, disputará o torneio pela primeira vez. Atual 59º no ranking mundial, João Fonseca é o único representante nacional, até o momento, confirmado na competição.