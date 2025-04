A direção de prova da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou, na tarde do último domingo (13), a desclassificação de Nico Hulkenberg, companheiro de equipe de Gabriel Bortoleto, no GP do Bahrein de Fórmula 1. A punição foi aplicada devido ao desgaste excessivo da prancha do carro do piloto alemão, constatado durante a inspeção técnica após o encerramento da prova.

Jo Bauer, delegado técnico da FIA, realizou a verificação após a corrida em Sakhir e, ao constatar que a espessura da prancha estava abaixo do mínimo exigido de 9 mm, encaminhou o caso aos comissários.

— A área da prancha do carro 27 foi medida e constatou-se que ela apresentava espessuras de 8,4 mm (lado esquerdo), 8,5 mm (centro) e 8,4 mm (lado direito). Esses valores estão abaixo da espessura mínima exigida de 9 mm, conforme especificado no Artigo 3.5.9 do Regulamento Técnico. Durante a audiência, um representante da equipe confirmou a precisão das medições e informou que todos os procedimentos de checagem haviam sido executados corretamente. A equipe também reconheceu o erro como genuíno. Os comissários entenderam que houve violação do regulamento e aplicaram a penalidade padrão de desclassificação — diz o relatório oficial da FIA.

Nico Hulkenberg é companheiro de equipe de Gabriel Bortoleto (Foto: Reprodução)

Segunda desclassificação pelo mesmo motivo

Hulkenberg, que cruzou a linha de chegada em 13º, tornou-se o segundo piloto desclassificado na temporada de 2025 — e pelo mesmo motivo. No mês passado, Lewis Hamilton recebeu punição idêntica após o GP da China.

Com a exclusão de Hulkenberg do resultado final, Gabriel Bortoleto, seu companheiro de equipe na Sauber, subiu para a 18ª colocação.