A trajetória de Daniele Hypolito na ginástica é repleta de grandes conquistas e é amplamente reconhecida pelo público brasileiro. Mas o começo de sua carreira na modalidade contou com uma ajuda inusitada de um outro grande ídolo do esporte no país, Ronaldo Fenômeno. A conexão entre o astro do futebol e a ginasta foi lembrada pelo irmão da ex-atleta, Diego Hypolito, em entrevista ao Lance! durante a COB Expo 2025, em São Paulo.

O bicampeão mundial detalhou que o jogador de futebol foi uma peça importante para a primeira grande conquista da carreira de Daniele, no Campeonato Mundial de Ginástica de 2001. Diego lembra que a situação financeira da família era complexa, época em que ele chegou a trabalhar como vendedor ambulante, e que sua mãe conseguiu levar a história sobre a realidade que viviam até Ronaldo. O contato aconteceu através do assessor do atleta no período, Rodrigo Paiva. O craque, já duas vezes Melhor do Mundo naquele ano, se sensibilizou e resolveu agir.

- O Ronaldo Fenômeno se sensibilizou pela história quando soube e arcou com a despesa da viagem da minha irmã para o Mundial. Absolutamente tudo, não só dela, como da treinadora e do time. E minha irmã foi pro primeiro Campeonato Mundial e se tornou a primeira medalhista mundial da história da ginástica no Brasil. Então, a ginástica artística também deve a Ronaldo Fenômeno, um cara nobre que ajudou sem motivo algum ali. - conta Diego Hypólito.

A história, já contada diversas vezes pelos irmãos ginastas, é um fato curioso que marca a trajetória da ginástica artística no Brasil. Após a conquista da medalha de prata no Mundial de 2001, na Bélgica, Daniele Hypolito ainda subiu ao pódio diversas veze em campeonatos continentais. Em Sul-Americanos, foram 13 medalhas, sendo 11 de ouro e duas pratas, e Pan-Americanos, onde faturou, no total, 25 medalhas, com seis ouros, dez pratas e nove bronzes.

Em entrevistas ao longo da carreira, Daniele destacou que a ação de Ronaldo Fenômeno ajudou não só sua carreira, mas também o movimento da ginástica artística no Brasil, que ganhou mais notoriedade com o título, gerou mais curiosidade do público e atraiu a atenção dos patrocinadores.

Daniele Hypolito durante a disputa do Pan-Americano de Toronto, em 2015. (Foto: Eduardo Viana/LANCE!Press)

Diego Hypólito destaca fama com a nova geração

Aposentado desde dezembro de 2019, Diego Hypolito não deixou de ser uma figura conhecida e referência para as novas gerações da ginástica e dos fãs da modalidade no Brasil. O ex-atleta comanda hoje o projeto social Instituto Hypolito, com duas sedes no Rio de Janeiro, que atua na formação educacional e esportiva de mais de 350 crianças.

Hypolito destaca na entrevista que a relação próxima que estabeleceu com o público infantil, principalmente após a aposentadoria, explora um lado de sua personalidade que o faz se sentir uma "eterna criança", como ele mesmo define.

- Então, eu fico muito honrado porque o público infantil tem me motivado muito. Eu sou uma eterna criança, mas é muito engraçado que o público que eu mais tenho hoje em dia são as crianças, eu fico mandando coração, mando beijos, tiro foto, brinco, pulo junto, rodo... eu faço tudo, eu trabalho com mais de 370 crianças, então eu fico muito honrado que é um público que tem me motivado. Eu vou continuar sendo como eu sou, uma eterna criança de dentro pra fora - completa o ex-ginasta.