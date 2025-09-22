Exclusivo: mãe e treinadora de Caio Bonfim revela caminho do ouro

A medalha de ouro, conquistada por Caio Bonfim na última sexta-feira (20), no Mundial de Atletismo de Tóquio, coroou um legado construído em família na marcha atlética. Em conversa exclusiva com a reportagem do Lance!, a mãe e treinadora do campeão, Gianetti Bonfim, revelou como foi o processo de preparação antes da principal competição da temporada.

De acordo com Gianetti, que esteve à beira da pista orientando o filho durante as provas em Tóquio, a preparação foi feita visando que Caio chegasse ao ápice físico para o Mundial. Desta vez, a pré-temporada foi realizada na altitude, em condições de clima seco.

— A gente tem feito há alguns anos as pré-temporadas, que são as competições que a gente faz na Europa pra pegar ritmo de competição. Na reta final, a gente faz uma preparação mais específica. Fomos pra Serra Nevada, na Espanha, que é uma montanha de 2400m de altitude, o clima é bem quente, seco, e a gente fica lá umas três semanas. Em termos de treinamentos, a gente não tem mais o que inventar, a gente tem que usar os mínimos detalhes dos recursos da medicina, da fisioterapia e da fisiologia pra alcançar grandes performances - contou.

A trajetória vitoriosa de Caio Bonfim, que aos 34 anos é campeão mundial e vice-campeão olímpico, vem de uma construção familiar. Ex-marchadora e sete vezes campeã brasileira, Gianetti se casou com João Sena, que foi seu treinador. Juntos, construíram um "império do esporte", como definido pela própria, no Distrito Federal.

— Nós somos uma família que vive o esporte desde sempre e a gente construiu essa vida, esse império do esporte. Graças a Deus a gente está podendo deixar esse legado e fazer do atletismo um esporte de alto nível no Brasil, mais especificamente a marcha atlética. Isso tem sido o nosso legado desde lá de trás, quando eu comecei com essa história de marcha atlética, a gente nem sonhava que podia chegar em tão alto nível. Isso é que torna o trabalho gratificante, torna o trabalho grande. O brasileiro vive de pequenas histórias, já que o nosso país não é um país que investe na educação, na saúde, no esporte, como deveria. Apareceu a gente, essa família que gosta do esporte, que usa o esporte como ferramenta de transformação social - disse.

O espanhol Paul McGrath, Caio Bonfim e o chinês Wang Zhaozhao após a final dos 20km da marcha atlética (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

Mundial de Marcha Atlética em Brasília

Em 2026, o Mundial de Marcha Atlética será realizado na América Latina pela primeira vez e a sede não poderia ser outra: Brasília, berço da família Sena Bonfim. Nascida na capital federal, Gianetti comemorou a oportunidade de unir suas grandes paixões: sua cidade natal, a marcha atlética e o filho.

— É o ápice, a realização de um sonho, é coroar todo esse trabalho que a gente tem feito há anos e Brasília se tornar a capital da marcha atlética, do atletismo. A gente conseguir realizar esse Campeonato Mundial vai ser a festa, vai ser lindo e o mundo da marcha atlética vai conhecer o Brasil e vai saber que nós somos uma potência e que a gente sabe fazer uma festa e um campeonato de altíssimo nível. Vai ser inesquecível e por muito tempo o mundo vai comentar - projetou.

