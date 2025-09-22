Exclusivo: mãe e treinadora de Caio Bonfim revela caminho do ouro
Gianetti Bonfim comentou sobre o legado da família na marcha atlética
- Matéria
- Mais Notícias
A medalha de ouro, conquistada por Caio Bonfim na última sexta-feira (20), no Mundial de Atletismo de Tóquio, coroou um legado construído em família na marcha atlética. Em conversa exclusiva com a reportagem do Lance!, a mãe e treinadora do campeão, Gianetti Bonfim, revelou como foi o processo de preparação antes da principal competição da temporada.
Arremessador paralímpico brasileiro revela desafios ao longo do ciclo
Mais Esportes
Gabrielzinho bate recorde, mas fica fora do pódio no Mundial de natação
Mais Esportes
Rio de Janeiro recebe etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia; entenda a competição
Mais Esportes
➡️No Mundial de Caio Bonfim, Brasil faz campanha histórica em Tóquio
De acordo com Gianetti, que esteve à beira da pista orientando o filho durante as provas em Tóquio, a preparação foi feita visando que Caio chegasse ao ápice físico para o Mundial. Desta vez, a pré-temporada foi realizada na altitude, em condições de clima seco.
— A gente tem feito há alguns anos as pré-temporadas, que são as competições que a gente faz na Europa pra pegar ritmo de competição. Na reta final, a gente faz uma preparação mais específica. Fomos pra Serra Nevada, na Espanha, que é uma montanha de 2400m de altitude, o clima é bem quente, seco, e a gente fica lá umas três semanas. Em termos de treinamentos, a gente não tem mais o que inventar, a gente tem que usar os mínimos detalhes dos recursos da medicina, da fisioterapia e da fisiologia pra alcançar grandes performances - contou.
A trajetória vitoriosa de Caio Bonfim, que aos 34 anos é campeão mundial e vice-campeão olímpico, vem de uma construção familiar. Ex-marchadora e sete vezes campeã brasileira, Gianetti se casou com João Sena, que foi seu treinador. Juntos, construíram um "império do esporte", como definido pela própria, no Distrito Federal.
— Nós somos uma família que vive o esporte desde sempre e a gente construiu essa vida, esse império do esporte. Graças a Deus a gente está podendo deixar esse legado e fazer do atletismo um esporte de alto nível no Brasil, mais especificamente a marcha atlética. Isso tem sido o nosso legado desde lá de trás, quando eu comecei com essa história de marcha atlética, a gente nem sonhava que podia chegar em tão alto nível. Isso é que torna o trabalho gratificante, torna o trabalho grande. O brasileiro vive de pequenas histórias, já que o nosso país não é um país que investe na educação, na saúde, no esporte, como deveria. Apareceu a gente, essa família que gosta do esporte, que usa o esporte como ferramenta de transformação social - disse.
Mundial de Marcha Atlética em Brasília
Em 2026, o Mundial de Marcha Atlética será realizado na América Latina pela primeira vez e a sede não poderia ser outra: Brasília, berço da família Sena Bonfim. Nascida na capital federal, Gianetti comemorou a oportunidade de unir suas grandes paixões: sua cidade natal, a marcha atlética e o filho.
— É o ápice, a realização de um sonho, é coroar todo esse trabalho que a gente tem feito há anos e Brasília se tornar a capital da marcha atlética, do atletismo. A gente conseguir realizar esse Campeonato Mundial vai ser a festa, vai ser lindo e o mundo da marcha atlética vai conhecer o Brasil e vai saber que nós somos uma potência e que a gente sabe fazer uma festa e um campeonato de altíssimo nível. Vai ser inesquecível e por muito tempo o mundo vai comentar - projetou.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias