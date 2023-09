Como em qualquer esporte, os lutadores buscam sempre estar no limite de desempenho. Portanto, isso pode significar estar mais pesado e consequentemente mais forte. Por isso, os atletas normalmente estão próximos do limite do peso para sua categoria, muitas vezes até ultrapassando o limite. Assim, para o dia da pesagem, muitos lutadores realizam manobras de desidratação e de dietas rígidas para perderem peso e se adequarem na categoria.