Cria de Xerém, Marcelo estreou no time profissional do Fluminense em 2005, com 17 anos. No ano seguinte assumiu a titularidade e despertou o interesse do Real Madrid, clube que marcou época e conquistou inúmeros títulos. Em seu retorno ao Tricolor, o lateral-esquerdo conquistou o Carioca deste ano e ainda briga pelo Brasileiro e pela Libertadores.