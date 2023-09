Atualmente, o UFC conta com nove categorias no total. Sendo uma exclusivamente feminina, três mistas e cinco masculinas. A diferença entre elas aumenta junto com o peso em algumas faixas de peso. Nas cinco mais leves a diferença fica em 10 libras. Depois, a diferença foca de 15 libras em duas categorias. Nos dois intervalos entre os três maiores limites de peso a diferença é de 20 libras e depois 60 libras.