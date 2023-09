Key Alves e Fred Nicácio foram de amigos a inimigos no BBB 23. A atleta foi acusada de intolerância religiosa contra o influenciador por causa de uma conversa com os então aliados Cristian e Gustavo durante o programa. Na ocasião, Cristian disse ao casal que o médico estava parado em frente à cama, à noite, "fazendo os negócios dele". A atleta do vôlei revelou medo após o relato. Na época, a equipe de Nicácio repudiou as cenas e afirmou que a religião do brother estava sendo vista como "algo ruim".