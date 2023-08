Qual é o tamanho da fortuna de Anderson Silva, ex-lutador do UFC?

Quanto Anderson Silva ganhou na carreira?



Em 46 lutas no UFC, estima-se que Anderson Silva recebeu US$ 8,7 milhões em luvas/bolsas (nome dado às premiações pagas aos lutadores para participar de cada combate). Este levantamento não inclui bônus não divulgados ou ganhos de PPV - algo comum na modalidade.



Na estreia no UFC, em 2006, o "Spider" faturou US$ 66 mil, segundo o The Sports Daily. Em sua última luta na categoria, em 2020, contra Uriah Hall, ele teria levado para casa US$ 620 mil.



A luta mais lucrativa aconteceu no UFC 208 da organização, quando Anderson Silva recebeu US$ 820 mil, divididos da seguinte forma: US$ 600 mil de salário, US$ 200 mil de bônus pela vitória e US$ 20 mil do patrocínio da Reebok.