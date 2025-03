Comentaristas de UFC analisam o que Alex Poatan deve melhorar em revanche com Ankalaev

Alex "Poatan" Pereira foi derrotado para Magomed Ankalaev, no UFC 313, em atuação ruim do brasileiro, que não conseguiu se impor. Após a derrota, os fãs de MMA já estão na expectativa da revanche, que pode ser realizada ainda este ano. Sobre a segunda luta, muito se pergunta como será o comportamento do ex-campeão e quais alterações levará para o combate.

Em entrevistas ao Lance!, dois comentaristas de UFC analisaram o que Alex Poatan pode levar de diferente para a revanche contra Magomed Ankalaev. Ambos falaram que o brasileiro deve correr mais riscos e diminuir o "medo" de ser "quedado" pelo russo. Veja as análises:

Diego Lucio - @diego_lucio

"Primeiro de tudo, entendo que o Poatan deve impor o seu jogo, acima de qualquer possível estratégia do Ankalaev. Digo isso, pois, na minha visão, a falta de ímpeto do Poatan nesse primeiro embate entre ambos foi muito pelo "medo" das possíveis quedas por parte do seu adversário. E esse não é o ponto forte do Ankalaev, o que não dá razão alguma para manter essa distância toda do adversário, fato que aconteceu no último dia 8.

A partir daí, com os dois em pé, não tenho dúvidas que o Poatan é melhor, e vai achar o timing de seus melhores golpes para finalizar a luta via nocaute."

Magomed Ankalaev e Alex Poatan no UFC 313 (Foto: Ian Maule/AFP)

Igor Serafini - @igorserafini_ - Canal Punch

"O Poatan, na minha opinião, acima de tudo esteve abaixo do seu normal no UFC 313 contra o Magomed Ankalaev. Certamente existem coisas que podem ser modificadas, mas eu acredito que a causa mais provável da derrota dele seja a resposta mais simples: ele não estava em uma noite boa.

Mas dito isso, a primeira coisa que o Poatan precisa é se expor mais ao risco. Ele ficou travado demais por conta da possibilidade de ser derrubado pelo Ankalaev, e isso travou o jogo dele na trocação. Não acho que o Poatan deva fazer uma luta muito agressiva o tempo inteiro, mesmo por que isso não é perfil dele. No entanto, ele precisa de mais momentos de agressividade em cada round. O terceiro round, que foi mais equilibrado, bastava uma blitz, um ataque mais forte, e ele poderia ter vencido, garantindo assim a luta.

Outra coisa que pode ser feita é uma preparação menos agitada. Poatan viajou para a Austrália durante o camp, e por mais que ele tenha levado toda a equipe, as viagens, mudanças de fuso e compromissos comerciais podem ter afetado um pouco. Eu não acho que essa tenha sido a razão da derrota, mas pensando em uma revanche, talvez seja o caso de ter foco total exclusivamente em se preparar. Isso não é garantia de vitória, muito menos de que não haverá problemas, mas tudo o que puder ser feito para minimizar a chance de ter problemas é bem-vindo.

Dito tudo isso, acredito que ele recupera o cinturão. Ankalaev esteve em uma noite quase perfeita no UFC 313, e o Poatan esteve muito abaixo. Não acredito que isso vai acontecer novamente nesses termos. Poatan é um lutador que tem mais armas em pé, e provou ser capaz de defender quedas, portanto ele tem o necessário para vencer Magomed Ankalaev."

Alex "Poatan" Pereira no UFC 313 (Foto: Ian Maule/AFP)

