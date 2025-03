O combate entre Alex "Poatan" Pereira e Magomed Ankalaev no UFC 313, realizado no dia 9 de março, continua gerando discussões no mundo do MMA. Em recente participação no podcast "Fight Companion", o renomado comentarista Joe Rogan revelou informações sobre o estado de saúde do brasileiro durante a disputa pelo cinturão do peso meio-pesado (93 kg).

Segundo Rogan, Poatan entrou no octógono não apenas com uma lesão na mão, mas também acometido por uma infecção viral.

— Dizem que ele lutou com uma mão quebrada e norovírus contra Ankalaev. Ele lutou com um dedo do pé quebrado antes. Quando ele venceu Jiri Prochazka, ele tinha um joelho f*****. Ele estava basicamente lutando em uma perna na primeira luta — afirmou Rogan durante a transmissão.

Alex "Poatan" Pereira e Magomed Ankalaev em luta pelo UFC 313 (Foto: Ian Maule/AFP)

O norovírus, conhecido por causar gastroenterite, poderia explicar eventuais dificuldades de Poatan no duelo, ainda que o brasileiro tenha mantido seu tradicional estilo agressivo. Apesar de destacar as supostas limitações físicas de Alex, Rogan também elogiou a estratégia impecável do russo, que conquistou o título de forma dominante.

— Eu vi uma boa análise da postura de Ankalaev contra Pereira. Foi de altíssimo nível, impressionante. Especialmente tirando a mão da frente, fazendo o movimento circular e tirando ângulos — completou o comentarista. O russo soube neutralizar os potentes golpes do brasileiro, garantindo sua vitória e o cinturão da categoria.

Possível revanche entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev

Apesar do interesse do UFC e dos fãs em ver uma revanche entre os dois lutadores, o segundo confronto ainda não tem data marcada. Ankalaev afirma que quer a revanche contra Alex Poatan "o mais cedo possível", mas nenhum acordo oficial foi fechado.

