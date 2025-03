Campeão dos médios provoca Alex Poatan: ‘A aura se foi’

No UFC 313, realizado no dia 9 de março, Alex Poatan enfrentou uma derrota surpreendente para Magomed Ankalaev. Atual campeão dos pesos-médios, Dricus Du Plessis mandou um recado ao brasileiro, no canal “Jackson O’Doherty Vlogs”, enquanto assistia à luta. Veja abaixo a provocação:

- Obrigado, Ankalaev, por acabar com o maior salário da minha vida. (…) Não é nada pessoal, mas a aura se foi - declarou Du Plessis, que subiria de categoria para enfrentar o brasileiro.

Esse resultado não só alterou o panorama da categoria dos meio-pesados, mas também impactou os planos de Dricus Du Plessis. O sul-africano tinha a expectativa de enfrentar Poatan em uma superluta, visando o maior prêmio de sua carreira. No entanto, a derrota abalou a imagem de imbatível que o brasileiro possuía, fator que geraria números expressivos caso ambos se enfrentassem.

Apesar do revés, tanto Poatan quanto Ankalaev mostraram interesse em uma revanche, ainda não confirmada pela organização do UFC. Dana White, presidente do UFC, apoiou a ideia de uma nova luta entre eles, apesar de criticar o desempenho dos atletas no UFC 313.

