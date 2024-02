- Acho que na visão de muitos o Patrick Mahomes, se vencer o título, vai ser colocado como o principal. Para mim ainda não. O Tom Brady tem sete anéis, Mahomes ficaria com três. Mas o jogo dele é mais vistoso, né? Ele faz coisas que o Brady não fazia, é um outro estilo. Mas assim, para mim, Tom Brady é o "GOAT". É o melhor de todos os tempos, mesmo se o Mahomes vencer. Agora, o currículo do Mahomes com dois títulos consecutivos, quatro aparições no Super Bowl em seis anos, seria para mim o melhor início da história por um quarterback. Mesmo com os três títulos do Tom Brady nos seus cinco primeiros anos na liga. Por quê? Porque aquele Tom Brady era ótimo, mas ele não era o Patrick Mahomes. O Tom Brady elevou sua performance para outro nível a partir de 2006, 2007. Eu acho que o Mahomes já se encaixa entre os cinco melhores de todos os tempos, com o Brady (Peyton) Manning, (Joe) Montana, etc.