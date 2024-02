O Super Bowl LVIII se aproxima, e Kansas City Chiefs e San Fancisco 49ers disputam o troféu Vince Lombardi no próximo domingo (11), em Las Vegas. Mais que uma partida, a final da NFL se tornou um espetáculo midiático. No ano passado, 113 milhões de pessoas assistiram ao duelo entre Chiefs e Eagles, audiência que faz da decisão do futebol americano o terceiro maior evento esportivo do planeta, atrás da final da Copa do Mundo e da Olimpíada. Mas afinal, como surgiu o Super Bowl e qual sua história?