O time da Califórnia estreou na temporada com o pé direito, com uma grande vitória sobre o Pittsburgh Steelers por 30 a 7, em partida fora de casa. O time seguiu com resultados positivos, sendo um dos dois únicos times invictos, junto com o Philadelphia Eagles. Mas nas semanas seis e sete, o time de Kyle Shanaham teve problemas, com duas derrotas seguidas. A equipe saiu da seed 1 da NFC e até mesmo da liderança da divisão.