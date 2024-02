Quanto custa o show do Super Bowl para a NFL? Veja valores

O Super Bowl acontece neste domingo (11) e envolve muito mais do que uma partida de futebol americano. Além do troféu em jogo, a decisão da NFL atrai milhões de fãs anualmente com o tradicional show do intervalo.



Mas, afinal, quanto custa a produção de um concerto desta magnitude? Apesar de não pagar um centavo diretamente aos artistas, a NFL investe pesado para tirar o show de 13 minutos do papel.



Funciona assim:



🎶 A Apple Music paga anualmente US$ 50 milhões (R$ 248 milhões) à NFL para patrocinar o show do intervalo do Super Bowl.



💰A NFL então dá ao artista de cada ano um orçamento de até US$ 15 milhões (R$ 74,5 milhões), cobrindo todos os custos de viagem e produção (luzes, palco e o salário de 3.000 trabalhadores envolvidos no espetáculo).