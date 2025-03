Verstappen brinca e diz que vence na China se ‘todos à frente abandonarem corrida’

Max Verstappen se classificou em segundo para a etapa sprint na China a apenas 0s018 do pole Lewis Hamilton, mas não conseguiu repetir um resultado tão positivo durante a sessão que definiu o grid de largada da corrida principal. Sofrendo com o ritmo da Red Bull, o tetracampeão vai sair apenas de 4º e disse que só briga pela vitória caso os três carros à sua frente abandonem a prova.

continua após a publicidade

➡️ GP da China: onde assistir e horário de Bortoleto na corrida

Verstappen está sofrendo principalmente com a falta de equilíbrio do RB21 e, por isso, não está conseguindo encaixar voltas muito competitivas. Apesar de ter ficado a apenas 0s176 do pole Oscar Piastri, o tetracampeão não se vê no páreo pela vitória no GP da China, principalmente porque não consegue “dominar as curvas” do circuito.

— Se todos à minha frente abandonarem a corrida, posso vencer. Mas não somos rápidos o suficiente. A volta foi boa, mas foi muito difícil obter um equilíbrio consistente em cada curva. Foi difícil, mas estamos trabalhando nisso e tentando melhorar. Me sinto confortável e confiante, mas às vezes o que recebo do carro não é o que consigo fazer, e isso torna muito difícil dominar todas as curvas — apontou Verstappen.

continua após a publicidade

Max Verstappen, da Red Bull, no Grande Prêmio da China (Foto: HECTOR RETAMAL / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Verstappen dominou a Fórmula 1 nos últimos anos e acumulou vitórias e pole-positions. Desde a segunda metade de 2024, no entanto, o neerlandês está enfrentando dificuldades para repetir o sucesso. E o #1 acredita que, como piloto, está vivendo um momento melhor do que nas temporadas anteriores. Porém, o rendimento do carro impede que isso fique explícito.

— Então, na corrida, quando isso não acontece, você desgasta os pneus mais do que os carros ao redor, e isso não é o ideal. Provavelmente me sinto na melhor forma novamente em termos de pilotagem, comparado até mesmo aos anos anteriores. Sinto que quando vou para as classificações, estou arrasando nas voltas e fazendo um bom trabalho, nas corridas até agora executamos tudo o que podíamos. Mas quando o ritmo da corrida está ruim, não há muito o que fazer — finalizou Verstappen.

continua após a publicidade

A Fórmula 1 realiza o GP da China, em Xangai, entre os dias 21 e 23 de março, a primeira etapa da temporada 2025 com a corrida sprint.