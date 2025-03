Norris isenta carro e admite erro na classificação para GP da China: ‘Não fui bem’

Lando Norris admitiu que não faz um bom fim de semana na China, segunda etapa da temporada 2025 da Fórmula 1. O piloto da Mclaren chegou a encaixar uma boa volta no Q2 da classificação para a prova asiática, mas, no Q3, errou novamente no hairpin, foi superado por George Russell e larga na terceira posição. Oscar Piastri, seu companheiro de equipe, cravou a pole em Xangai.

continua após a publicidade

➡️ GP da China: onde assistir e horário de Bortoleto na corrida

— Se eu não estou na frente, estou sempre desapontado. Mas Oscar fez um bom trabalho no fim de semana e merece a pole. Estou muito feliz por ele. Cometi erros e não fui muito bem no fim de semana até agora. O carro evoluiu de ontem para hoje, melhorou bastante. Na verdade, não estou tão desapontado — disse Norris.

Perguntado sobre a dificuldade em pilotar o bólido papaia no novo asfalto chinês, Norris admitiu que o problema não é o carro, e sim os erros que ele cometeu até agora no fim de semana.

continua após a publicidade

— Já disse isso várias vezes, o carro está difícil de pilotar. Quando está tudo certo, é rápido, talvez o melhor, mas às vezes é um pouco difícil. Hoje, nem tanto. Foram apenas erros da minha parte. Só isso — afirmou.

Lando Norris, da Mclaren, no Grande Prêmio da China (Foto: Greg Baker / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Perguntado sobre a prova principal, Lando explicou que a equipe fez várias alterações no carro após a corrida sprint e mostrou confiança para a disputa deste domingo (23).

continua após a publicidade

— Trocamos muitas coisas do carro da corrida sprint para a corrida principal. Melhoramos e amanhã vamos ver o que acontece — concluiu Norris.

A Fórmula 1 realiza o GP da China, em Xangai, entre os dias 21 e 23 de março, a primeira etapa da temporada 2025 com a corrida sprint.