Com sustos, Sesi Bauru vence Joinville na estreia da Superliga Masculina

Nesta quinta-feira (23), o Sesi Bauru venceu o Joinville por 3 sets a 0, em duelo válido pela primeira rodada da Superliga Masculina 25/26. O jogo, que aconteceu na Arena Paulo Skaf, casa da equipe paulista, terminou com as parciais de 27/25, 25/20 e 25/22. Com isso, o Sesi Bauru estreou na competição com o pé direito, conquistando os três pontos.

continua após a publicidade

O central Thiery, da equipe paulista, foi eleito o melhor da partida. Já os maiores pontuadores foram o ponteiro Marcus Coelho e o oposto Jaques. Os dois atletas do Joinville marcaram 13 pontos no confronto.

➡️ Superliga Masculina 25/26: veja guia com equipes, formato e curiosidades

➡️ Confira as estrelas da Superliga Masculina de Vôlei 25/26

Detalhes da partida

O Joinville iniciou a partida com o saque, mas foi o Sesi Bauru que levou o primeiro ponto da partida. O primeiro set foi marcado pelo equilíbrio, com o time da casa abrindo vantagem, mas sempre com a equipe visitante correndo atrás da distância. O sistema defesa-ataque se mostrou eficiente dos dois lados, em uma parcial de muita obediência tática. Na reta decisiva, o Sesi Bauru, impulsionado pela torcida, abriu dois pontos, mas viu o adversário encostar novamente com um bonito bloqueio do central Brito. Equilibrado até o fim, o set terminou em 27 a 25 para o Sesi Bauru.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A segunda parcial começou diferente, com o Sesi Bauru logo abrindo 5 a 0, contra um Joinville que não conseguiu manter o ritmo do primeiro set e passou a cometer mais erros. Mais eficiente nos ataques e acionando mais os centrais, a equipe manteve uma larga vantagem até o fim. O Sesi Bauru fechou o set em 25 a 20, com ataque do central Barreto.

O início da terceira etapa se assemelhou ao primeiro, com placares acirrados. O Sesi Bauru se distanciou no 12 a 9, se aproveitando de erros do adversário e com passes favoráveis à distribuição do levantador Juan. O Joinville chegou a empatar no 19º ponto, mas errou o saque e cedeu a vantagem novamente ao adversário. Após isso, a reta final da partida tomou contornos de equilíbrio, com as equipes se alternando no placar. Em ataque de Guiga, o Sesi Bauru venceu o set por 25 a 22 e fechou a partida em 3 sets a 0.

continua após a publicidade