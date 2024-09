Com surpresas e grandes jogos, veja como foi o domingo da segunda semana da NFL

Joe Burrow e Patrick Mahomes se cumprimentam após a partida (Foto: Jamie Squire / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 15:58 • Rio de Janeiro (RJ)

O segundo domingo de NFL foi agitado, com grande partidas e zebras. Apesar do jogo do horário nobre ter pouco movimento, as outras treze não decepcionaram e trouxeram entretenimento, felicidade e tristeza para todo fã do esporte. Dos quatorze confrontos, oito visitantes não deram vida fácil e venceram.

A rodada ainda não acabou, já que na segunda-feira (16), às 21h15 (horário de Brasília), Philadelphia Eagles e Atlanta Falcons se enfrentam no Monday Night Football, no Lincoln Financial Field, em Filadélfia. O favoritismo é dos mandantes, mas o domingo (15) mostrou que os visitantes podem surpreender. Confira:

🏈 MINNESOTA VIKINGS 23 X 17 SAN FRANCISCO 49ERS

Os Vikings usaram o fator casa e venceram os 49ers. Mesmo com Sam Darnold, QB reserva, o time de Minnesota aproveitou bem as armas ofensivas da equipe e souberam parar a forte defesa dos Niners. Brock Purdy não teve um bom jogo e foi um dos fatores da derrota de San Francisco.

Grande destaque da partida foi Justin Jefferson, recebedor dos Vikings, que anotou um touchdown de 97 jardas. Minnesota estão 2-0 e os Niners 1-1.

🏈 NEW ENGLAND PATRIOTS 20 X 23 SEATTLE SEAHAWKS

O surpreendente New England Patriots quase fizeram mais uma vítima, mas não conseguiram finalizar a partida e tomaram a virada para os Seahawks. Os quarterbacks Jacoby Brissett, dos Patriots, e Geno Smith, de Seattle, fizeram uma partida limpa, mas o jogo foi decidido pelos kickers.

Na reta final do jogo, o kicker de New England, Joey Slye, teve um field goal bloqueado, o que deixaria a vantagem dos Pats por seis pontos. Seattle aproveitou, conseguiu chegar na linha de FG e empatar o jogo. Na prorrogação, Jason Myers apareceu mais uma vez, anotou mais um field goal e deu segunda a vitória do Seahawks na temporada.

🏈 WASHIGNTON COMMANDERS 21 X 18 NEW YORK GIANTS

Em um dos jogos mais abertos da temporada, os Commanders conseguiram a primeira vitória da temporada e a primeira do calouro Jayden Daniels. Os Giants tiveram o azar de ter o kicker lesionado, o que mudou completamente o rumo da partida, já que não conseguiam mais marcar field goals e arriscava as quartas descidas.

Na parte final da partida, Jayden comandou Washigton para a linha de field goal e vencer a partida contra o rival de divisão, que segue sem vencer na NFL.

🏈 CAROLINA PANTHERS 3 X 26 LOS ANGELES CHARGERS

Os Chargers não tiveram problemas para vencer os Panthers, o pior time da NFL. A equipe de Justin Herbert conseguiu neutralizar Bryce Young, que fez mais uma partida ruim. A equipe de Los Angeles conquistou a segunda vitória e seguem sonhando com os playoffs, já Carolina acumula mais uma derrota.

🏈 DALLAS COWBOYS 19 X 44 NEW ORLEANS SAINTS

Os Saints surpreenderam e atropelaram os Cowboys. Com direito a quatro touchdowns de Alvin Kamara, o time de Nova Orleans não deu chances para Dak Prescott e companhia. O quarterback de Dallas teve uma partida ruim, com duas interceptações.

Os Saints conquistaram sua segunda vitória, já Dallas ficou com 1-1 de campanha.

🏈 GREEN BAY PACKERS 16 X 10 INDIANAPOLIS COLTS

Com Malik Willis de titular, os Packers venceram pela primeira vez na temporada. Com a ajuda da defesa, o time de Green Bay conseguiu segurar Anthony Richardson e aproveitaram as melhores oportunidades para marcar pontos. Os Colts amargam a segunda derrota na liga e precisam se recuperar rapidamente para conseguir vaga nos playoffs.

🏈 JACKSONVILLE JAGUARS 13 X 18 CLEVELAND BROWNS

Os Browns se recuperaram e venceram os Jaguars fora de casa. O jogo corrido foi a principal chave da partida, já que as defesas conseguiram defender bem o passe. O destaque ficou com Deshaun Watson, que marcou o único touchdown de Cleveland na primeira vitória do time na temporada. Jacksonville perdeu a segunda seguida.

🏈 TENNESSEE TITANS 17 X 24 NEW YORK JETS

Aaron Rodgers desencantou e venceu sua primeira partida pelos Jets. O quarterback anotou dois touchdowns e não foi inteceptado. Pelo lado dos Titans, Will Levis não teve boa atuação e amargou mais uma derrota na temporada.

🏈 DETROIT LIONS 16 X 20 TAMPA BAY BUCCANEERS

Os Bucs seguiram a boa fase e venceram os Lions, fora de casa. Mesmo jogando pressionado pela linha ofensiva, Baker Mayfield conseguiu tirar coelhos da cartola para liderar a vitória de sua equipe. Para Detroit, Goff teve mais uma atuação abaixo e comprometeu o time, que perde a primeira na temporada.

🏈 BALTIMORE RAVENS 23 X 26 LAS VEGAS RAIDERS

Deu zebra na partida entre Ravens e Raiders. O time de Baltimore começou bem, mas já com pequenos problemas na defesa, mas vencia a partida por 16 a 13 quando o último período começou. O time de Lamar Jackson ainda conseguiu ampliar a vantagem para 24 a 13, mas o time de Las Vegas surpreendeu o mundo. Gardner Minshew liderou o time para marcar 13 pontos e virar a partida.

Esta foi a primeira vitória dos Raiders na temporada e a segunda derrota dos Ravens.

🏈 ARIZONA CARDINALS 41 X 10 LOS ANGELES RAMS

Os Cardinals amassaram os rivais Rams para vencer a primeira partida temporada. A conexão Kyle Murray e Marvin Harrisson Jr. funcionou e somaram dois dos cinco touchdowns da equipe. Os Rams não se encontraram e perderam mais uma partida, longe do esperado pelos torcedores.

🏈 KANSAS CITY CHIEFS 26 X 25 CINCINNATI BENGALS

Um dos jogos mais esperados, foi um dos mais emocionantes. Os Bengals lideraram a partida inteira e os Chiefs sofreram, principalmente pelas duas interceptações de Patrick Mahomes, que não foram aproveitadas pelos rivais. No último quarto, o time de Kansas City teve o kicker Harrison Butker como protagonista, que consolidou a segunda vitória dos atuais bicampeões e a segunda derrota da equipe de Joe Burrow.

🏈 DENVER BRONCOS 6 X 13 PITTSBURGH STEELERS

Em dos jogos mais fracos da semana, os Steelers venceram os Broncos em mais uma partida excelente da defesa dos visitantes, que venceu a segunda partida na temporada e fora de casa mais uma vez. O QB de Denver, Bo Nix, sofreu duas interceptações e não passou para nenhum touchdown, o que pesou para a segunda derrota da equipe na temporada.

🏈 HOUSTON TEXANS 19 X 13 CHICAGO BEARS

No Sunday Night Football, os Texans venceram os Bears em uma partida marcada pelas defesas fortes. Com mais experiência na NFL, C.J. Stroud se sobressaiu à Caleb Williams e comandou a segunda vitória do time de Houston. Apesar da derrota, o kicker Cairo Santos, único brasileiro na NFL, foi o destaque de Chicago, convertendo 100% dos field goals, sendo um de 54 jardas.