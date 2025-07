Vôlei de praia: Dupla brasileira vence em etapa da Suíça no circuito mundial

Nesta quarta-feira (2), o Brasil iniciou a disputa da etapa de Gstaad, na Suíça, do Elite 16 de vôlei de praia, principal competição do circuito mundial. Começando pela chave masculina, Evandro/Arthur venceram a dupla francesa Rotar/Gauthier-Rat, enquanto George/Andre perderam para os cubanos Alayo/Diaz. Pedro/Renato disputaram a fase qualificatória, mas não avançaram para a chave principal.

Dupla masculina com melhor ranqueamento no circuito mundial, em quinto lugar, Evandro e Arthur estrearam direto na chave principal da etapa de Gstaad, e venceram os franceses Rotar e Gauthier-Rat por 2 sets a 1, com parciais de 21/18, 18/21 e 15/13. O melhor resultado da dupla no circuito mundial em 2025 foi o vice-campeonato da etapa de Brasília, em abril.

A dupla volta a jogar nesta quinta-feira (3), diante dos anfitriões Krattiger/Dillier, às 9h (horário de Brasília). George e André retornam à quadra a partir das 11h (de Brasília), para enfrentar Haussener/Friedli, também da Suíça.

Disputa feminina

Entre as mulheres, o Brasil tem três duplas garantidas na chave principal, entre elas a parceria que lidera o ranking, formada por Thamela e Vic. As duas chegam à competição embaladas após o título da etapa de Ostrava, na República Tcheca, no final de maio. A estreia acontece nesta quinta-feira (3), diante das holandesas Konink/Schoon, às 6h (horário de Brasília).

Thamela e Vic lideram o ranking mundial (Foto: Volleyball World)

Mais cedo, às 4h (de Brasília), Carol e Rebecca, que ocupam a sétima posição do ranking, estreiam diante das alemãs Bock/Lippman. Em março de 2025, as brasileiras foram campeãs da etapa de Quintana Roo, no México. Por fim, Hegeile e Vitoria entram em quadra às 7h (de Brasília) diante de Ittlinger e Grune, também da Alemanha.

