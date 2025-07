Keanu Reeves produz documentário sobre bastidores de equipe na Fórmula 1

Após protagonizar o documentário “Brawn: A História Impossível da Fórmula 1”, o ator e produtor Keanu Reeves já tem o próximo objeto de análise na categoria: a Cadillac. Repetindo a parceria com as produtoras North One e KR+SH, o astro será novamente o apresentador e fio condutor de um espetáculo que vai abordar a preparação da equipe americana para se juntar ao grid em 2026.

continua após a publicidade

➡️ Brasil mantém 100% de aproveitamento em Copa de Boxe no Cazaquistão

O documentário terá acesso exclusivo à Cadillac e vai levar o público aos bastidores do time, que vive os últimos meses antes da estreia na Fórmula 1. E tudo isso sob um regulamento completamente diferente em 2026, com chassis modificados e motores completamente repaginados.

A produção surge na esteira do documentário sobre a Brawn GP, lançado no “Star+”. Nele, Reeves repassa a mágica temporada de 2009, que terminou com talvez o título mais improvável da história da F1 nas mãos de Jenson Button. O sucesso da obra, naturalmente, levou à ideia de produzir um segundo volume — e a Cadillac é vista como a protagonista ideal para o projeto.

continua após a publicidade

Keanu Reeves com Felipe Massa (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Estou muito honrado e animado por contar uma parte da história da Cadillac e sua jornada incrível rumo ao mundo da Fórmula 1. Nosso objetivo com a ‘docusérie’ é levar a audiência ao coração dessa jornada e mostrar o que é preciso para participar de uma das arenas esportivas mais exclusivas do mundo — disse Reeves.

A produção ainda não tem data de lançamento confirmada, mas a estreia virá antes da estreia da Cadillac na Fórmula 1. A abertura da temporada 2026 está marcada para o dia 8 de março, com o GP da Austrália.

continua após a publicidade

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 4 a 6 de julho, em Silverstone, 12ª etapa da temporada 2025.