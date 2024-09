Tyreek Hill anotou um touchdown em partida do Dolphins contra o Jaguars, pela NFL (Foto: Megan Briggs / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 15:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Atleta do Miami Dolphins, Tyreek Hill reclamou da ação da polícia de Miami, nos Estados Unidos. O jogador foi detido no domingo (8), antes do jogo contra o Jacksonville Jaguars, pela NFL, por conta de um incidente de trânsito.

- Se pudesse voltar no tempo, faria as coisas de outra forma, mas isso não lhes (polícia) dá o direito de me tratar como um cachorro. É muito louco que haja policiais que tratem as pessoas assim sabendo que têm câmeras neles. E isso leva a outra pergunta, o que fariam se não tivessem câmeras? - disse Hill.

Por outro lado, o jogador admitiu que poderia "abaixado a janela" e cooperado mais. Além de afirmar que "deve seguir regras como qualquer outra pessoa". Veja vídeo da abordagem aqui.

O wide receiver foi detido nas imediações do Hard Rock Stadium, horas antes de sua partida de estreia na nova temporada da NFL. Com a ajuda de companheiros, o atleta foi liberado e participou do jogo contra o Jaguars.

Tyreek Hill é wide receiver do Miami Dolphins, da NFL (Foto: Carmen Mandato / AFP)

O jogador marcou um touchdown na partida e comemorou como se tivesse algemado. Tyreek correu 80 jardas e, na comemoração, colocou as duas mão para trás - simulando uma algema. O ponto foi extremamente festejado pelos companheiros. A partida pela NFL terminou em 20 x 17 para o time de Miami.