NFL: James Cook brilha e Buffalo Bills vence Miami Dolphins; Tua joga mal e sofre lesão

Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 00:24 • Miami (EUA)

O Buffalo Bills visitou o Miami Dolphins e venceu o rival de divisão por 31 a 10, nesta quinta-feira (12), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, pela semana 2 da NFL. A equipe do quarterback Josh Allen não teve problemas para derrotar o adversário que teve uma noite preocupante. Tua Tagovailoa, QB do time da Flórida, teve uma atuação ruim e ainda sofreu uma lesão no início do segundo tempo. O destaque da partida foi James Cook, running back dos Bills, que anotou três touchdowns na partida.

Os quaterbacks foram a balança do jogo, já que de um lado tivemos um que não sofreu turnovers, e do outro, um que teve três interceptações. Josh Allen teve mais uma partida limpa, sem sofrer fumbles e interceptações, cuidando bem da bola. No lado dos Dolphins, Tua Tagovailoa sofreu três interceptações, sendo uma pick six (quando o defensor marca o touchdown).

Além de Josh, os Bills tiveram uma noite iluminada de James Cook, que anotou dois touchdowns terrestres e um aéreo. A defesa da equipe de Buffalo também foi exemplar, que forçou tunovers e limitou o adversário à 10 pontos na partida. Agora, o time 2-0 de campanha.

Para o time de Miami, a partida preocupa além das interceptações, já que Tua Tagovailoa sofreu uma concussão, a terceira na carreira, e acende o sinal vermelho para a franquia. Sem o QB titular, os Dolphins terminaram a partida com Skylar Thompson, que não conseguiu pontuar para a equipe da Flórida. Esta foi a primeira derrota do time, que agora tem 1-1 de campanha.

🏈 COMO FOI A PARTIDA?

Primeiro período

A primeira posse da partida foi do Miami Dolphins, mas o quarterback Tua Tagovailoa foi interceptado, após erro do recebedor da equipe, o que colocou os Bills rapidamente no campo de ataque. Com Josh Allen em ação, o time de Buffalo precisou converter uma quarta descida com James Cook, que gerou o touchdown da equipe para abrir o placar em 7 a 0.

Os Dolphins reagiram e Tua comandou o drive sem cometer erros. Na redzone, Miami sofreu um pouco, mas conseguiram uma excelente jogada para anotar o touchdown e empatar a partida. Os Bills voltaram ao campo, mas não conseguiram avançar e devolveram a bola para o time da Flórida. Porém, Tagovailoa forçou um passe e foi interceptado novamente.

Segundo período

Com o embalo da interceptação, os Bills tiveram uma boa chance de pontuar, mas ficaram apenas com field goal, 10 a 7. Na volta dos Dolphins, o time não passou do campo de defesa e apenas devolveu a bola para o rival. O time de Buffalo comandou bem a campanha, com Josh Allen deixando a equipe na porta da endzone com um passe espetacular. Na linha de uma jarda, o quarterback entregou para James Cook e ampliou o placar em 17 a 7.

Os Dolphins voltaram ao campo, mas mais uma vez não produziram ações ofensivas, devolvendo a bola mais uma vez. Logo na primeira jogada, James Cook apareceu mais uma vez, correu para 49 jardas e anotou o terceiro touchdown dele na partida, deixando o placar em 24 a 7. Na última campanha do primeiro tempo, Tua conduziu a equipe para a linha do field goal, que foi convertido e diminuiu a desvantagem para 24 a 10.

Terceiro período

Os Bills tiveram a primeira posse do segundo tempo, mas não aproveitaram. Porém, quando os Dolphins foram ao campo, Tua Tagovailoa foi pressionado e tentou jogar a bola fora, mas foi interceptado mais uma vez. Para piorar, Ja'Marcus Ingram, autor da interceptação, não teve problemas para anotar a pick six e ampliar mais a vantagem de Buffalo, 31 a 10.

A equipe de Miami retornou ao campo e tiveram uma boa campanha. Porém, já na redzone, Tua Tagovailoa arriscou correr com a bola em uma quarta descida, mas sofreu um choque na cabeça e saiu da partida para passar no protocolo de concussão. Com o reserva Skylar Thompson, os Dolphins não conseguiram pontuar nem com field goal, já que tentaram a quarta descida e não converteram.

Quarto período

Com larga vantagem e sem sofrer na defesa, os Bills diminuíram o ritmo e apenas correram com a bola para gastar o relógio. No lado dos Dolphins, Skylar Thompson não foi interceptado, mas também não marcou pontos para a equipe. Final de jogo, 31 a 10 para o Buffalo Bills.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O Buffalo Bills volta aos campos para receber o Jacksonville Jaguars, na segunda-feira (23), às 20h30 (horário de Brasília). Já o Miami Dolphins viaja para encarar o Seattle Seahawks, no domingo (22), às 17h05 (horário de Brasília).