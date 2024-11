Maiores viradas em mata-mata da Libertadores

A Copa Libertadores da América é a maior competição de clubes da América do Sul, sendo palco de diversos jogos icônicos dos principais times sul-americanos. Com isso, obviamente que algumas viradas históricas também aconteceram. O Lance! te mostra as maiores viradas dos mata-matas da Libertadores na matéria abaixo.

A Universidad de Chile protagonizou a maior virada dos mata-matas da Libertadores (Foto: Divulgação/Universidad do Chile)

As viradas em mata-mata da Libertadores

5º lugar: São Paulo x Newell's Old Boys - 1993

O bicampeonato do São Paulo na Libertadores de 1993 não teve um caminho simples. Nas oitavas de final da competição, o Tricolor Paulista sofreu um revés de 2 a 0 na primeira partida da fase de mata-mata, mas devolveu um 4 a 0 no segundo jogo, garantindo a classificação para as quartas de final, e posteriormente sendo campeão.

4º lugar: Sporting Cristal x El nacional - 1993

Na Libertadores de 1993, Sporting Cristal, do Peru, e El Nacional, do Equador, entravam em campo para decidir uma vaga para as quartas de final da competição. No jogo de ida, os equatorianos venceram pelo placar de 3 a 0, mas foram completamente surpreendidos no segundo confronto, levando uma goleada de 4 a 0, perdendo a vaga que parecia garantida.

3º lugar: Boca Juniors x Cúcuta - 2007

Nas semifinais da Libertadores de 2007, Boca Juniors e Cúcuta entraram em campo para decidir uma vaga na final. No jogo de ida, um resultado surpreendente. O time colombiano bateu uma das maiores equipes da América do Sul, pelo placar de 3 a 1.

No entanto, no confronto de volta, os xeneize, comandados por Riquelme, reverteram o jogo, com um placar de 3 a 0. O Boca viria a ser campeão do campeonato em cima do Grêmio.

Cabañas foi o grande algoz do Flamengo na virada das oitavas de final da Libertadores de 2008 (Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP)

2º lugar: América-MEX x Flamengo - 2008

No segundo lugar da lista das maiores viradas de mata-mata da Libertadores, o América, do México, protagonizou uma grande virada para cima do Flamengo, em 2008. Naquelas oitavas de final de 2008, o time da Gávea bateu os mexicanos por 4 a 2, fora de casa. Porém, em pleno Maracanã, Cabañas foi o grande nome da partida, que culminou no placar de 3 a 0.

1º lugar: Universidad de Chile x Deportivo Quito - 2012

A maior virada da história da Libertadores, em termos de números, aconteceu nas oitavas de final da competição, em 2012. O Deportivo Quito venceu a primeira partida do confronto, pelo placar de 4 a 1, mas tomou uma goleada de 6 a 0 no jogo da volta, dando a vaga para as quartas para a Universidad de Chile.

Bônus: Flamengo x River Plate - Final Libertadores 2019

Como bônus, deixamos a partida entre Flamengo e River Plate, na grande final da Libertadores de 2019. O confronto não aconteceu em dois jogos, como um mata-mata, mas marcou uma virada incrível do time carioca, que perdia por 1 a 0 para os argentinos até os 44 minutos do segundo tempo, mas virou com dois gols de Gabigol, levando o título para casa.