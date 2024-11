Maiores viradas em mata-mata da Champions League

A Champions League, maior competição de clubes do mundo, já foi palco de inúmeras grandes viradas em seu mata-mata. Com resultados recentes muito surpreendentes, que pararam o mundo do futebol, o Lance! traz todas as histórias das maiores viradas da história dos mata-matas da Champions League.

O Barcelona protagonizou a maior virada em mata-mata da Champions contra o PSG, na temporada 2016/17 (Foto: AFP)

As viradas em mata-mata da Champions League

5º lugar: Real Madrid x Mônaco - 2003/04

A temporada 2003/04 da Champions League, assim como para a maioria do futebol naquele ano, foi marcada por grandes zebras. Uma delas aconteceu no confronto das quartas de final, entre Real Madrid e Mônaco, na qual o time francês realizou uma grande virada para cima dos Galácticos. Na primeira partida, vitória dos Merengues por 4 a 2. No entanto, na França, a história foi completamente diferente, com o Mônaco vencendo por 3 a 1, eliminando a equipe da capital espanhola pelos gols fora de casa.

4º lugar: Ajax x Tottenham - 2018/19

A temporada 2018/19 da Liga dos Campeões também foi marcada por grandes viradas nas semifinais da competição. Uma delas, foi entre Ajax e Tottenham. A equipe londrina chegava para o segundo tempo da segunda partida precisando marcar três gols, já que havia sofrido uma derrota de 1 a 0 no primeiro confronto, e estava perdendo por 2 a 0 na Holanda. Com o heroísmo de Lucas Moura, que marcou um hat-trick literalmente no último lance, o Tottenham se classificou para a final da Champions.

3º lugar: La Coruña x Milan - 2003/04

Em mais uma das zebras da temporada 2003/04, o La Coruña despachou o Milan nas quartas de final, entrando para a lista das maiores viradas da Champions. A equipe italiana era amplamente favorita para passar de fase, e estava fazendo o dever de casa, quando venceu o primeiro jogo por 4 a 1. Porém, o que os Rossoneri não esperavam era uma derrota por 4 a 0 para os espanhóis no segundo embate.

O Liverpool realizou uma das maiores viradas da história, ao vencer o Barcelona por 4 a 0 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

2º lugar: Liverpool x Barcelona - 2018/19

A outra semifinal da temporada 2018/19 também foi palco de uma das maiores viradas da história da Champions League e do futebol. Na primeira partida daquele mata-mata, o Barcelona havia vencido o Liverpool, no Camp Nou, pelo placar de 3 a 0, fazendo com que fosse completamente improvável uma virada dos Reds, que ainda jogariam o segundo jogo sem o seu craque, Salah.

No entanto, com heróis improváveis, como Wijnaldum e Origi, que contou com grande assistência de Alexandrer-Arnold, o Liverpool sacramentou uma das maiores viradas da Champions.

1º lugar: Barcelona x PSG - 2016/17

A maior virada do mata-mata da Champions não poderia ser outra a não ser a do confronto entre Barcelona e PSG. No primeiro jogo das oitavas, o PSG não tomou conhecimento de seu adversário, aplicando uma goleada de 4 a 0.

Já no segundo jogo, o Barcelona foi para cima do time francês com todas as forças, e no último minuto da partida, Sergi Roberto completou um cruzamento de Neymar, que fez um ótimo jogo, para fazer 6 a 1, e com o agregado de 6 a 5, o time catalão avançou para a próxima fase da Champions

Bônus: Liverpool x Milan - 2004/2005 e Manchester United x Bayern - 1998/99

Como bônus, também deixamos menções honrosas para as finais da Champions das temporadas de 2004/05 e também em 1998/99. Na primeira ocasião, o Milan vencia a final por 3 a 0 já no primeiro tempo. O Liverpool conseguiu se recompor e empatou a partida na segunda etapa, vencendo nos pênaltis, realizando uma das maiores viradas das finais da Champions.

Já a segunda ocasião aconteceu entre Manchester United e Bayern. A equipe alemã vencia a final da temporada 1998/99 até os últimos instantes da partida por 1 a 0, mas com dois gols de escanteio, feitos por Sheringham e Solskjaer, o United virou o jogo, conquistando a sua segunda taça da Champions.