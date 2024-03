Luisa Stefani conhece rivais em Indian Wells; Bia Haddad volta nas duplas

Demi Schuurs, de branco, e Luisa Stefani, de azul (Foto: Jimmie 48 Photography)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 09:54 • Indian Wells (EUA)

O Brasil terá, ao todo, três representantes nas duplas no WTA 1000 e Masters 1000 de Indian Wells. Duas no feminino, com Luisa Stefani e Bia Haddad, e um no masculino, com Marcelo Melo.

Stefani e a holandesa Demi Schuurs, campeãs do WTA 1000 de Doha, no Qatar, foram eleitas as cabeças de chave 6 e estreiam contra a romena Sorana Cirstea e a croata Donna Vekic. Nas quartas de final, terão pelo caminho as melhores do mundo, a taiwanesa Su Hsieh e a belga Elise Mertens. São dois jogos entre elas no ano, e uma vitória para cada dupla.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Depois de um mês sem jogar nas duplas, Bia Haddad volta ao lado da americana Taylor Towsend e estreia contra as também americanas Clervie Ngounoue e Hayley Baptiste. Pelo caminho, elas têm uma das melhores duplas do ano, formada pela tcheca Katerina Siniakova e a australiana Storm Hunter, em eventual quartas de final. O último torneio de Bia foi ao lado de Stefani, chegando à semifinal de Abu Dhabi, onde Bia sentiu dores nas costas e não entrou em quadra.

➡️ Halep vence no Tribunal, tem pena por doping reduzida e se pronuncia

No masculino, Marcelo Melo joga com o alemão Alexander Zverev, e os dois enfrentam o búlgaro Grigor Dimitrov e o britânico Daniel Evans. Se vencerem, podem pegar nas oitavas o americano Austin Krajicek e o croata Ivan Dodig, cabeças de chave 2.