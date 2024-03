Thiago Wild estreia na chave principal de Indian Wells: veja horário e onde assistir

Thiago Wild em ação no Santiago Open (Foto: RODRIGO ARANGUA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 14:45 • Indian Wells (EUA)

O tenista brasileiro Thiago Wild, número 65 do mundo, passou pelo qualificatório e estreia na chave principal do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia (EUA), na madrugada desta quinta-feira (7). A "ESPN 3" transmitirá a partida, que começa em torno de 00h30 (de Brasília).

O número um do país encara o americano J. J. Wolf, 94º colocado do ranking mundial, no último duelo do dia na quadra central. A "ESPN" mostra todo o primeiro dia de jogos de um dos eventos mais importantes do mundo, com premiação de US$ 9 milhões no masculino e US$ 9 milhões no feminino, cerca de R$ 45 millhões para cada chave.

O dia terá ainda estreias de Andy Murray, contra David Goffin, em torno das 19h30, além de Venus Williams, pegando a japonesa Nao Hibino, não antes das 23h desta quarta-feira.