Fluminense quebra jejum de 45 anos e é campeão do Estadual de Vôlei Masculino

Invicto, o Fluminense conquistou o título do Campeonato Estadual de Vôlei Masculino nesta terça-feira (21) e quebrou um jejum de 45 anos. O carioca derrotou o Grajaú Country Club por 3 a 0 e parciais de 25/18, 25/18 e 25/18. É o 11º título do time tricolor na competição, entretanto, não vencia desde 1980.

O Fluminense fez uma campanha sem derrotas, vencendo os seis jogos sem derrotas em sets. Além do tricolor e do Grajaú, Univassouras e Tijuca participaram do torneio.

— Estamos muito felizes. Sabíamos que tinha um hiato grande da última vez que conquistamos esse título. O time vem de uma campanha bacana na Superliga C, foi muito coeso. Éramos os favoritos, cumprimos nosso papel e saímos com o título — disse o técnico Hylmer Dias.

— Está sendo uma sensação inexplicável. Eu comecei aqui no pré-mirim do Fluminense, estou voltando para casa depois de cinco anos jogando na Europa. Representar essa camisa tem um peso muito grande na minha vida e na minha carreira. Estou muito feliz da minha família estar aqui no ginásio e ainda recebi esse presente de ter sido MVP, é a cereja do bolo — afirmou o ponteiro Robinho, eleito o melhor jogador da partida.

Robinho foi "MVP" da partida (Foto: Divulgação / Fluminense)

Fluminense disputa final da Superliga C de vôlei

O Fluminense busca mais um título, agora na Superliga C. O tricolor enfrenta a Associação Pró-Vôlei, time de Santa Catarina, pela final da competição. A partida será às 17h (de Brasília), em Saquarema. O Fluminense já está classificado para a Superliga B.