Nesta terça-feira (21), Sada Cruzeiro e Juiz de Fora Vôlei se enfrentaram na partida que abriu a Superliga Masculina de Vôlei 25/26, no Ginásio do Riacho, em Contagem. Dominante, o Cruzeiro saiu vencedor do embate mineiro por 3 sets a 1, com as parciais de 25/20, 25/22, 24/26 e 25/21.

Otávio, central com seis pontos de bloqueio, foi eleito o melhor do jogo. O técnico Filipe Ferraz poupou os campeões olímpicos Wallace e Lucão, devido à maratona de partidas que o Cruzeiro teve neste início temporada, com o título do Campeonato Mineiro e da Supercopa.

O Juiz de Fora disputa a Superliga A depois de sete anos fora. A equipe foi vice-campeã da Série B na temporada passada.

Douglas Souza em ação na partida de abertura da Superliga 25/26 (Foto: Reprodução/ Instagram)

Como foi o jogo?

O JF Vôlei abriu a Superliga 25/26 com o saque, mas o primeiro ponto foi do Cruzeiro, com Douglas Souza. O início do jogo foi equilibrado, com as equipes se alternando à frente do placar. No entanto, a Raposa logo se distanciou, abrindo 8 a 4 e obrigando André Silva a parar o jogo pela primeira vez. O Juiz de Fora chegou ao empate no 14º ponto e a parcial ficou acirrada novamente. Assim, o Cruzeiro voltou a abrir vantagem apenas na reta final, no 21 a 18, com bloqueio de Otávio. O atual campeão da Superliga seguiu na frente e venceu o set por 25 a 20, em mais um ataque de Douglas Souza.

O Juiz de Fora voltou mais agressivo na segunda parcial, mas o Cruzeiro, com o sistema de bloqueio bem encaixado, retomou a frente do placar no 6º ponto. No entanto, a partida seguiu equilibrada, com bons ataques dos dois lados e setores de defesa bem posicionados. A Raposa se distanciou na segunda metade do set, abrindo três pontos, mas o adversário se aproximou e obrigou Filipe Ferraz a pedir tempo, em uma reta final de placares parelhos. Com erro de saque do Juiz de Fora, o Cruzeiro fechou o set em 25 a 22.

Assim como as outras duas, a terceira parcial também teve um início equilibrado no placar, com boas defesas de ambas as equipes. O set seguiu assim até a metade, quando o Juiz de Fora abriu dois pontos e o técnico adversário parou o jogo. Após isso, os times voltaram a se alternar à frente do placar. As mudanças de André Silva surtiram efeito e o time visitante abriu três no 15 a 12 e segurou a vantagem até o 19º ponto, quando levou o empate em um ótimo bloqueio. O Cruzeiro chegou a ter o match point. Porém, o Juiz de Fora não abaixou a guarda e fechou o set em 26 a 24.

Em mais um início de parcial marcado por muito equilíbrio, saques fortes e sistema defensivo encaixado, a primeira equipe a se desgarrar no placar foi o Cruzeiro, no 10 a 8, com ótima atuação do ponteiro Oppenkoski. O adversário logo chegou ao empate, mas a Raposa novamente retomou o controle e abriu vantagem no placar. O Cruzeiro venceu o quarto set pot 25 a 2, conquistando a vitória na primeira partida da Superliga por 3 sets a 1.