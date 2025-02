Com homenagem de LeBron, Luka Doncic estreia com vitória pelo Lakers

Luka Dončić finalmente estreou pelo Los Angeles Lakers na madrugada desta terça-feira (11), em uma vitória por 132 a 113 sobre o Utah Jazz, na Crypto.com Arena. O astro esloveno, que estava afastado há dois meses devido a uma lesão na panturrilha, contribuiu com 14 pontos, 5 rebotes e 4 assistências.

A estreia de Luka Doncic coincidiu com uma atuação dominante de LeBron James, que liderou o time com 24 pontos, 7 rebotes e 8 assistências.

LeBron James e Luka Doncic na partida contra o Utah Jazz (Foto: Adam Pantozzi / NBAE / AFP)

Homenagem de LeBron James a Luka Doncic chama atenção

Antes do jogo, LeBron James chamou a atenção ao aparecer no aquecimento vestindo a camisa número 77 de Doncic, em uma clara homenagem ao novo companheiro de equipe. A cena agitou as redes sociais e antecipou a atmosfera de expectativa em torno da estreia do esloveno.

Famosos marcam presença na arquibancada

A partida atraiu diversas celebridades à Crypto.com Arena. Entre os presentes estavam Dirk Nowitzki, lenda do Dallas Mavericks, a cantora Adele, o ex-boxeador Floyd Mayweather, os atores Will Ferrell e Andy García, o wide receiver do Los Angeles Rams, Puka Nacua, e Flea, baixista do Red Hot Chili Peppers.

Torcedores ganham camisas de Doncic

Os fãs do Lakers presentes no ginásio foram presenteados com camisas amarelas do número 77 de Luka Doncic, distribuídas pela organização do time. Imagens divulgadas pelo Lakers mostraram boa parte das cadeiras da arena cobertas pelas blusas.

Próximo desafio do Lakers

O Los Angeles Lakers, que ocupa a quarta posição na Conferência Oeste com 32 vitórias e 19 derrotas, enfrentará novamente o Utah Jazz nesta quarta-feira (12), desta vez no Delta Center, em Salt Lake City.