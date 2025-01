Primo de piloto da Moto2, motociclista de sete anos morre após acidente

Uma das grandes promessas do motociclismo, Sid Veijer, de sete anos, morreu após sofrer um grave acidente enquanto pilotava uma mini motocicleta, em um kartódromo na cidade de Staphorst, nos Países Baixos. O piloto era primo de Collin Veijer, da Moto2.

Veijer sofreu o acidente no dia 22 de dezembro, no kartódromo de Staphorst. O motociclista estava em um comando de uma mini moto e ficou em estado gravíssimo desde então. No entanto, Sid não resistiu e morreu no domingo (5).

Sid era uma das grandes promessas do motociclismo. Dois meses antes do acidente, o neerlandês havia vencido o campeonato nacional da categoria júnior. O jovem era primo do piloto Collin Veijer, da Moto2, categoria de base para a MotoGP, a maior categoria de motociclismo do mundo. Nas redes sociais, Collin homenageou o jovem.

(Foto: Reprodução)

Tradução: Tenho muito orgulho em ser seu primo e nunca vou me esquecer dos momentos divertidos que tivemos juntos, ainda que eu estivesse pouco em casa. Nunca vou me esquecer das memórias e da sua pessoa. Você estará sempre em meus pensamentos. Você me motiva a lutar tanto quanto você lutou. Te amo, Sid.

