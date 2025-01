Tenista cazaque cria treta, chama Murray de ‘velho’ e debocha de Nadal: ‘Calvo’

Tenista número 33 do mundo, o cazaque Alexander Bublik virou centro de uma polêmica envolvendo outros nomes famosos da modalidade depois fazer duras críticas em uma entrevista para um veículo russo. Os alvos do atleta foram Rafael Nadal, Andy Murray e Novak Djokovic. Entre as falas que chamaram atenção, está o deboche com o astro espanhol, chamado de "calvo" por ele.

Na conversa com o veículo "Match TV", o tenista criticou a postura dos astros do tênis durante o cenário de "final de carreira", que o cazaque definiu como um "circo".

- Foi um autêntico circo, não consigo descrever de outra maneira. Eram dois jogadores admirados no vestiário. O que acontece é que um está calvo (Rafael Nadal) e Murray está velho - disparou Alexander.

Alexander Bublik é o 33º tenista do mundo. (Foto: Divulgação/Open Sud)

Outro ponto criticado pelo número 33 foi a chegada de Murray para ser treinador de Djokovic. A dupla firmou parceria em novembro após sete meses do sérvio treinando sozinho. Antes foram seis anos ao lado do croata Goran Ivanisevic.

- É uma tentativa de prolongar algo que não existe mais, agarrando-se ao passado. Acho que é um problema, e espero não viver a mesma situação quando chegar o dia da minha aposentadoria. Talvez aos 36 anos eu jogue o Challenger de Bangkok, mas espero sair com a consciência tranquila - afirmou Bublik.

Rafael Nadal está aposentado desde o fim de 2024. O britânico saiu das quadras um pouco antes, durante as Olimpíadas de Paris. Aos 37 anos, Djokovic é o único do trio ainda em atividade. No ranking mundial masculino da ATP, o sérvio é o sétimo colocado. A última partida foi no dia 3 de janeiro, quando foi derrotado pelo norte-americano Reilly Opelka por 2 sets a 0.

Atualmente, o tenista cazaque está na disputa do ATP de Adelaide e estreia na competição contra o sérvio Miomir Kecmanovic.