Antropova brilha e Itália vira sobre Alemanha pela VNL

A Itália derrotou a Alemanha por 3 sets a 2 (22/25-25/10-20/25-25/13-15/9), pela segunda partida da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL), nesta quinta-feira (5), no Maracãnazinho, no Rio de Janeiro–RJ. Em grande atuação de Ekaterina Antropova, com 31 pontos, as atuais campeãs olímpicas bateram as alemãs e venceram mais uma vez na competição.

A Alemanha retorna as quadras para encarar a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, no sábado (7), no Maracanãzinho, às 13h30. Já a Itália terá duelo contra a Coreia do Sul, na sexta-feira (6), às 17h30.

1º set

A partida começou equilibrada, com as seleções se alternando na liderança. Com o placar 10 a 9 para a Alemanha, a Itália conseguiu encaixar três pontos seguidos e assumiu a ponta, 12 a 10. Porém, rapidamente as alemãs viraram para 16 a 13, com Lina Alsmeier inspirada, com sete pontos na parcial. As italianas chegaram a empatar novamente em 16 a 16, mas a Alemanha conseguiu se reorganizar e fecharam a parcial por 25 a 22 e abrir 1 set a 0, com grande efetividade no saque e, principalmente, no bloqueio.

2º set

Diferente do equilíbrio apresentado no início da primeira parcial, o segundo set começou com domínio completo da Itália, que abriu 13 a 3, com 10 pontos seguidos, ao aproveitar dos erros de ataque da Alemanha. Com Ekaterina Antropova sendo protagonista do ataque das italianas, com nove pontos, as atuais campeãs olímpicas venceram a parcial por 25 a 10 e empataram em 1 set a 1.

3º set

No início do terceiro set, a Alemanha voltou melhor e abriu 6 a 3 no placar. No decorrer da parcial, a Itália se recolocou no jogo, tirou a desvantagem e conseguiu a virada de 15 a 14 após bloqueio de Antropova. Porém, ao sofrer a virada, as alemãs se recuperaram e retomaram a ponta de forma rápida para 19 a 16, mas sofreram o empate nos pontos seguintes, 19 a 19. Na reta final da parcial, Lina Alsmeier voltou a aparecer e ajudou a Alemanha fechar por 25 a 20 e desempatar em 2 sets a 1.

4º set

As italianas demonstraram força nos primeiros pontos. Primeiro, as atuais campeãs olímpicas abriram 3 a 0 no início, e quando parecia que a Alemanha ia conseguir o empate em 7 a 7, a Itália conseguiu uma sequência de seis pontos seguidos e abriu 13 a 6, com Ekaterina Antropova e Alice Degradi dominando as ações ofensivas. Na sequência, as italianas aumentaram mais a vantagem e venceram a parcial por 25 a 13, levando o jogo ao tie-break.

5º set

No quinto e decisivo set, as italianas rapidamente, com a defesa sendo crucial, a Itália abriu 7 a 3. No decorrer da partida, a Alemanha chegou a ensaiar uma reação e encostou no placar em 8 a 6, mas as atuais campeãs olímpicas se reorganizaram e, com Degradi em grande reta final, as italianas fecharam a parcial por 15 a 9 e venceram a partida por 3 sets a 2.