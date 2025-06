Os ingressos para a etapa da Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2025 no Rio de Janeiro estão disponíveis para compra. Os bilhetes, que começaram a ser vendidos na segunda-feira (28), têm valores entre R$ 15 e R$ 750. Para os jogos da seleção brasileira, os preços são a partir de R$ 70.

A comercialização pode ser feita pela internet ou presencialmente na bilheteria do Estádio Nilton Santos. O atendimento presencial funciona de terça a sábado, das 10h às 17h, sem cobrança de taxa de serviço. Durante o período de competição, a bilheteria do Maracanãzinho também venderá ingressos.

Alguns grupos têm direito à meia-entrada, como menores de 21 anos e profissionais da rede pública municipal de ensino do Rio. Esta é a quinta vez consecutiva que o Brasil recebe jogos desta competição internacional.

Jogos das VNL feminina e masculina

O Maracanãzinho sediará as partidas da primeira fase do torneio. Entre 4 e 8 de junho, o ginásio receberá os confrontos femininos com Brasil, República Tcheca, Itália, Estados Unidos, Alemanha e República da Coreia. Na semana seguinte, de 11 a 15 de junho, as seleções masculinas de Brasil, Irã, Ucrânia, Cuba, Estados Unidos e Eslovênia competirão no mesmo local, que também foi palco das finais olímpicas na Rio 2016.

A sétima edição da VNL contará com 18 seleções em cada categoria, duas a mais que em 2024. No feminino, República Tcheca e Bélgica são as novidades. No masculino, China e Ucrânia foram incorporadas ao torneio.

Além do Rio, outras três cidades receberão jogos da primeira fase: Istambul (Turquia), Kanto (Japão) e Chicago (Estados Unidos). A competição tem três semanas classificatórias, com as oito melhores equipes avançando para a fase final eliminatória a partir das quartas.

O Maracanãzinho receberá 24 partidas durante as duas semanas de competição na capital fluminense. A FIVB implementará uma novidade técnica nesta edição, testando a permissão de "dois toques" durante o levantamento, desde que a bola permaneça do mesmo lado da quadra.

A seleção brasileira masculina busca seu segundo título na Liga das Nações, após a conquista de 2021. A equipe feminina do Brasil nunca venceu a competição, mas acumula três vice-campeonatos, obtidos em 2019, 2021 e 2022.