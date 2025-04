Troféu Maria Lenk: veja resultados da noite desta quinta-feira (24)

Na noite desta quinta-feira (24), o Troféu Maria Lenk realizou oito finais de provas de natação. Nesta noite, mais atletas conquistaram o índice para participar do Mundial de Natação, que será realizado em Singapura.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Foram destaques da noite Gabrielle Roncatto, Guilherme Basseto e Caio Pumputtis.

Resultados do Troféu Maria Lenk

1500m livre feminino: Gabrielle Roncatto

800m livre masculino: Samuel Shorts

50m costas feminino: Julia Goes

50m costas masculino: Guilherme Basseto

200m peito feminino: Gabrielle Assis

200m peito masculino: Caio Pumputtis

4x200m feminino: equipe Unisanta

4x200m maculino: equipe Unisanta

O Troféu Maria Lenk é o Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação e serve como seletiva para o Mundial de Esportes Aquáticos, o Mundial Júnior e os Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção. Este ano, o Maria Lenk acontece no Parque Aquático do Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro.

Piscina do Parque Aquático Maria Lenk (Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA)

— O Troféu Maria Lenk é o ponto alto da temporada da natação brasileira. É a partir daqui que vamos formar nossas seleções principais e de base, pensando nos desafios internacionais do ano. Teremos uma competição forte, com grandes nomes e também com jovens atletas buscando espaço. A criação da final Júnior é um marco importante nesse processo de renovação e desenvolvimento da modalidade - destaca Gustavo Otsuka, gerente de natação da CBDA.

continua após a publicidade

➡️ Com Bia Souza, Pan-Americano e Oceania de Judô começa nesta sexta (25)

Atletas com índice para o mundial

Gabriele Roncatto

Guilherme "Cachorrão" Costa

Guilherme Basseto

Guilherme Caribé

João Gomes

Letícia Romão

Mafê Costa

Stephanie Balduccini

Stephan Steverink

O Mundial de Singapura

O Mundial de Esportes Aquáticos acontece entre os dias 11 de julho e 3 de agosto, em Singapura, e é a primeira grande competição internacional no ciclo olímpico rumo a Los Angels 2028. De acordo com critérios estabelecidos pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), apenas 12 nadadores representarão o Brasil no Mundial.