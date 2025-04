NBA Playoffs: lance polêmico dá vitória ao Knicks; Minnesota vence o Lakers

A quarta rodada dos Playoffs da NBA começou quente nesta atrde de domingo (27). O New York Knicks derrotou o Detroid Pistons nos últimos segundos em um lance muito polêmico por 94 a 93, e o Lakers não aguentou a pressão no Target Center, sendo derrotado por 116 a 113.

New York Knicks 94 x 93 Detroid Pistons

O jogo foi marcado por muitas faltas duras dentro do garrafão e uma defesa sólida de ambos os lados, o que dificultava as ações de ataque. A equipe visitante marcou nove pontos seguidos na reta final do primeiro tempo e tirou uma vantagem que chegou a ser de 22 pontos para apenas sete, antes do intervalo.

O clima esquentou na volta do intervalo, quando Karl-Anthony Towns, um dos principais nomes do New York, se desentendeu com seu marcador e começaram a discutir. Ambos foram rapidamente separados e nenhuma advertência foi aplicada.

O ala foi o nome do último quarto, que matou duas bolas decisivas últimos minutos, fazendo com que com que os mandantes vencessem por um ponto, 94 x 93, e abre 3 a 1 na série. No último lance, os jogadores de Detroid reclamaram de uma falta no arremesso de Tim Hardway, que não foi revisada pelos juízes já que a equipe não tinha mais desafios.

Jalen Brunson foi o maior pontuador do jogo com 37 pontos, acompanhado de Anthony Towns com 27 pontos e nove rebotes. Cade Cunningham foi o cestinha de Detroid com 25 pontos.

Timberwolves 116 x 113 Lakers

O primeiro quarto aconteceu sem muitos lances comprometedores e o Lakers terminou a etapa com quatro pontos de vantagem. Na volta do intervalo, a equipe de Minnesota se mostrou mais agressiva, com muitas jogadas no contra-ataque.

Anthony Edwards em jogo do Minnesota Timberwolves contra o New York Knicks, pelos playoffs da NBA (Foto: Sarah Stier/AFP)

Lebron James e Anthony Edwards se estranharam dentro do garrafão, acarretando a quarta falta do armador e durante uma disputa de bola no chão, Edwards cai e sente o joelho, mas sai caminhando minutos depois. O camisa 23 terminou o jogo com 27 pontos.

A segunda metade do jogo foi marcada por faltas e muito contato, com um total de 41 infrações. Decidido nos últimos segundos, Anthony Edwards sofreu uma falta e anotou os lances livres da virada, sendo o cestinha da partida com 43 pontos. Ele contou com valiosa ajuda vinda do banco de reservas, o que não aconteceu com o Lakers, onde os cinco titulares permaneceram em quadra praticamente durante todo o jogo.